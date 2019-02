San Valentino, consigli degli esperti per una perfetta cena romantica

Mancano ormai pochi giorno a San Valentino, la festa dedicata agli innamorati celebrata in quasi tutto il mondo.

In Italia la ricorrenza viene festeggiata da più del 20% della popolazione e proprio in questi giorni gli amanti sono alla ricerca del regalo perfetto da donare al proprio partner in segno del proprio amore e della propria fedeltà. C’è chi punta alla classica scatola di cioccolatini e chi invece preferisce omaggiare la fidanzata o moglie con un bel mazzo di fiori o rose, un dolce o romantico contorno solitamente abbinato a una cena a lume di candela.

Celebrare San Valentino davanti a un menu raffinato è la scelta più adottata dagli italiani. Il 14 febbraio 2019 due persone su tre festeggeranno con una cena romantica.

Trend più gettonato: cena romantica in casa

Gli innamorati che non hanno ancora pensato alla perfetta location o non hanno trovato il tempo per prenotare al ristorante preferito del proprio partner, non devono scoraggiarsi: gli esperti sostengono che quest’anno il trend più gettonato sarà una cena a lume di candela da consumare nella propria abitazione.

In soccorso agli amanti in cerca del menù perfetto da preparare per l’occasione arrivano i consigli del nutrizionista Luca La Fauci e dello psicoterapeuta dell'Istituto Italiano Sessuologia Scientifica Michele Spaccarotella. Scegliere la propria abitazione come location per celebrale San Valentino e il proprio amore verso il partner è una delle alternative più gettonate, in quanto assicura agli innamorati maggior intimità, relax e un’atmosfera più intima. Per quanto riguarda, invece, i piatti da servire per l’occasione, gli esperti consigliano di puntare sulla leggerezza.

"Una cena-tipo non dovrebbe superare il 30% delle calorie totali assunte nella giornata ottimo è lo schema secondo-contorno, magari con un dolce o della frutta, vista l'occasione”, spiega il nutrizionista Luca La Fauci.

Un piatto per ogni tipologia di coppia

Gli esperti consigliano di preparare per l’occasione pietanze a base di pollo, un piatto semplice e leggero che rilascia la serotonina, un neurotrasmettitore comunemente associato alla serenità.

Ai giovani innamorati che hanno da poco consolidato le basi del proprio amore il nutrizionista raccomanda di consumare degli spiedini di pollo allo zenzero, magari abbinati a un’insalata di funghi e rucola.

Il piatto perfetto per le coppie solide e durature, invece, è un burger di pollo al cioccolato, un’associazione prelibata in grado di esaltare l’intimità. Agli innamorati che hanno consolidato il loro amore dando vita a dei bambini, gli esperti consigliano di preparare il classico pollo arrosto, perfetto anche per i più piccoli.

Le coppie che invece vivono a distanza e che sfruttano l’occasione per rincontrarsi e trascorrere delle preziose ore insieme dovrebbero puntare a realizzare un piatto unico, leggero e prelibato. Il nutrizionista raccomanda della quinoa allo zafferano con verdure croccanti e straccetti di pollo.

Per gli amanti che si sono da poco avventurati nella convivenza, invece, una cena con tortillas con pollo al curry, insaporite con una mela verde tagliata a dadini, è l’abbinamento perfetto per festeggiare un passo importante della loro relazione.