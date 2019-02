Sky Cinema Passion si tinge di rosa per San Valentino

Sky Cinema Passion festeggia San Valentino con una programmazione interamente dedicata all’amore da venerdì 1 a giovedì 14 febbraio.

Sono da non perdere le due prime visioni AMORE AD ALTA QUOTA, sul romantico incontro tra una redattrice di viaggi e un fotografo, e AMORE A SORPRESA, “love story” tra una ragazza che lavora nella cantina vinicola di famiglia e un misterioso affittuario.

Non mancheranno storie d’amore struggenti ed emozionanti come quella tra Andy Garcia e Meg Ryan che lotta contro l’alcolismo in AMARSI; il racconto sulla prima storia d’amore di un ragazzo di CHIAMAMI COL TUO NOME, pellicola di Luca Guadagnino premiata con l’Oscar 2018 per la sceneggiatura; il sentimento nato tra le impervie montagne del Colorado tra Idris Elba e Kate Winslet in IL DOMANI TRA DI NOI. E poi lacrime di commozione con titoli come AUTUMN IN NEW YORK con Richard Gere e Winona Ryder, PEARL HARBOUR con Ben Affleck, Kate Beckinsale e Josh Hartnett sullo sfondo della Seconda guerra mondiale, LOVE STORY con Ryan O'Neal, Ali MacGraw e una colonna sonora da Oscar, e la pellicola senza tempo che ha emozionato generazioni GHOST – FANTASMA, con Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg.

Ancora tante le commedie romantiche per sorridere e sognare. Tra gli italiani ricordiamo LEZIONI DI CIOCCOLATO e LEZIONI DI CIOCCOLATO 2 con tutta la dolcezza di Luca Argentero, HO VOGLIA DI TE con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti nel sequel di Tre metri sopra il cielo, e IO E LEI con Sabrina Ferilli e Margherita Buy. Tra le commedie rosa: la cameriera Jennifer Lopez e il candidato al Senato Ralph Fiennes s’innamorano in un hotel di New York in UN AMORE A 5 STELLE; Reese Witherspoon è divisa tra Patrick Dempsey e Josh Lucas in TUTTA COLPA DELL’AMORE; Lily Collins ritrova l’amore in una fitta corrispondenza in #SCRIVIMIANCORA; mentre grazie a una lettera e all’intervento di Amanda Seyfried, Vanessa Redgrave ritrova l’amore dopo 50 anni in LETTERS TO JULIET.

Ed ecco che sotto il cielo di Roma in LA FONTANA DELL’AMORE Kristen Bell s’innamora; la giovanissima Brooke Shields scopre l’amore su un’isola dispersa in LAGUNA BLU; grazie a un involontario scambio di cellulari, tra George Clooney e Michelle Pfeiffer scocca la scintilla in UN GIORNO PER CASO; l’insolita storia d’amore tra Zooey Deschanel e Joseph Gordon-Levitt in (500) GIORNI INSIEME; l’inglese Hugh Grant e l’americana Andie MacDowell si conoscono e s’innamorano a un matrimonio nella travolgente commedia QUATTRO MATRIMONI E UN FUNERALE; Julia Roberts sembra invece non tagliata per raggiungere l’altare finché non conosce il giornalista Richard Gere in SE SCAPPI TI SPOSO; infine Jennifer Aniston è la protagonista delle commedie rosa MANAGEMENT – UN AMORE IN FUGA e IL CACCIATORE DI EX, con Gerard Butler.

Tutti i titoli sono disponibili on demand nella collezione SAN VALENTINO.