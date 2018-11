Mal d’autunno e countdown Natale, gli alimenti preziosi contro stress

L’autunno, caratterizzato da sbalzi termici, condizioni meteorologiche instabili e dall’arrivo dell’influenza, è una stagione particolarmente delicata per l’organismo. Se aggiungiamo a questi fattori negativi l’ansia e lo stress che accompagnano la fine ormai prossima dell’anno, il quadro è ancor più ostile per la salute. Ragion per cui è di fondamentale importanza, soprattutto in questa stagione, adottare i giusti accorgimenti per combattere lo stress e il malumore.

I consigli dell’esperto

Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista dell’Università Campus Biomedico di Roma, consiglia di variare la propria dieta, assumendo soprattutto carni, uova, legumi e verdure, i migliori alleati contro il 'mal d’autunno'.

Questi alimenti sono di fondamentale importanza per l’organismo, in quanto forniscono al corpo umano il giusto apporto di vitamina B12 e acido folico, principi nutritivi che stimolano la formazione cellulare e lo sviluppo di unità biologiche immunitarie.

La frutta e la verdura, inoltre, per il loro grande apporto di vitamina A, sono estremamente importanti per rafforzare le difese dell’organismo.

Piretta consiglia di preferire le carni bianche a quelle rosse. Il pollo e il tacchino sono ricchi di amminoacidi e triptofani e favoriscono il rilascio della serotonina, nota anche come ‘ormone del buonumore'.

Secondo il parere dell’esperto, l’assunzione di carne bianca comporterebbe una riduzione dello stress maggiore rispetto a quella derivante dal consumo di cacao. “Se il cioccolato è considerato un cibo antistress per le sue proprietà stimolanti, mangiare pollo ci assicura lo stesso apporto di triptofano e sali minerali con il vantaggio di non consumare un alimento grasso e ricco di zuccheri”, afferma Piretta.

Autunno, come rinforzare le difese immunitarie