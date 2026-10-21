Cos'è l'Aspergillosi polmonare e per chi è pericolosa l'infezione

L'organo più frequentemente interessato è il polmone. Dopo l'inalazione delle spore, il fungo può causare diverse forme di malattia respiratoria, dalla semplice colonizzazione delle vie aeree fino a polmoniti e infezioni invasive. In alcuni casi, però, può svilupparsi un'infiammazione importante del tessuto polmonare con difficoltà respiratorie e febbre persistente.

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