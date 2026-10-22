Shamonda virus, quali sono i sintomi e come si trasmette

Per quanto riguarda il primo caso in Francia, l'ipotesi delle autorità è che il paziente sia stato infettato dalla puntura di un insetto vettore nell'est del Paese, un'area in cui il virus era circolato negli animali durante la primavera e l'estate del 2026. La specie esatta coinvolta nel contagio umano non è però stata ancora identificata. Non ci sono, al momento, evidenze di una trasmissione da persona a persona. L'ipotesi investigativa principale riguarda il contagio attraverso un insetto infetto, ma le indagini sulle modalità di infezione sono ancora in corso.