Un nuovo studio di neuroimaging condotto da psicologi dell'Università della California, Los Angeles (UCLA) ha dimostrato che gli abusi subiti durante l'infanzia lasciano cicatrici nel cervello. I ricercatori hanno riscontrato correlazioni tra la gravità di diverse forme di maltrattamento e lo spessore corticale, l'area superficiale e il volume sottocorticale del cervello, basandosi su immagini di risonanza magnetica di singoli individui. L'effetto è risultato più pronunciato nelle giovani donne rispetto agli uomini e ai bambini. I risultati sono stati pubblicati su Biological Psychiatry. La prima autrice Haley Wang, attualmente ricercatrice post-dottorato presso il Dipartimento di Psichiatria dell'UCLA, ha collaborato con un collettivo di ricerca internazionale chiamato ENIGMA Consortium per esaminare le immagini di risonanza magnetica cerebrale di 1.389 pazienti affetti da disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e disturbo depressivo maggiore (MDD), insieme a 2.322 soggetti di controllo sani. Le immagini provenivano da otto diversi Paesi. Il team ha misurato diverse dimensioni del cervello, come lo spessore dello strato più esterno, chiamato corteccia, e il volume degli strati piu' interni, chiamati sottocorteccia, oltre alla superficie totale del cervello. I partecipanti hanno risposto a un questionario standard per valutare retrospettivamente gli abusi fisici, emotivi, sessuali, la negligenza fisica e la negligenza emotiva subiti durante l'infanzia. Sulla base di questi dati, i ricercatori hanno elaborato due punteggi: uno per riflettere la gravità complessiva degli abusi subiti nell'infanzia e uno per riflettere la gravità complessiva della negligenza subita nell'infanzia. La negligenza ha ricevuto un punteggio separato rispetto agli abusi, al fine di distinguerla dagli effetti del trauma.