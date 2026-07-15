Vaccini e prevenzione della malaria, le 10 regole degli infettivologi

Introduzione

Prima di mettersi in viaggio, soprattutto se la destinazione è una meta esotica con clima, alimentazione e fauna differente da quella italiana, è bene prendere qualche precauzione per non incorrere in malesseri. All’estero ci sono infezioni rare o assenti in Italia che potrebbero essere veicolate da zanzare o insetti o attraverso ciò che si mangia. Non sono da trascurare anche le malattie a trasmissione sessuale. La Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) ha quindi diffuso un decalogo da seguire per le permanenze all’estero in sicurezza.