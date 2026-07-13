Punture di insetti, come riconoscerle e quali sono i rimedi

La prevenzione rimane il modo più efficace per limitare il rischio di punture. È preferibile indossare abiti chiari, pantaloni lunghi e maniche lunghe quando si frequentano aree ricche di insetti, utilizzare repellenti seguendo le istruzioni riportate sulla confezione ed evitare profumi, deodoranti o cosmetici con fragranze molto intense, che possono attirare api e vespe. Durante le attività all'aperto è consigliabile tenere coperte bevande e alimenti, soprattutto quelli zuccherati, non camminare scalzi nei prati e mantenere chiusi i finestrini dell'auto durante la guida. In presenza di vespe o calabroni è importante non compiere movimenti bruschi e allontanarsi lentamente, mentre eventuali nidi o alveari non devono essere rimossi autonomamente ma affidati a personale specializzato. Per ridurre il rischio di punture di zecca è opportuno evitare l'erba alta, utilizzare repellenti anche su scarpe e indumenti e controllare accuratamente sé stessi e gli animali domestici al termine di ogni escursione. Chi viaggia in aree dove sono diffuse malattie come malaria, dengue o febbre gialla dovrebbe inoltre informarsi preventivamente sulle misure di profilassi raccomandate.

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