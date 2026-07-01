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Ambiente

L’invasione delle specie aliene, Francia e Italia le più infestate

Gabriele De Palma
©Ansa

Piante, insetti, funghi, vertebrati. Sono quasi un centinaio gli organismi che si sono introdotti negli ecosistemi europei e pongono problemi ambientali e, spesso, anche economici. Migliora la consapevolezza e aumentano gli interventi di eradicazione, ma la situazione è ancora preoccupante. Soprattutto nella Penisola e nell’Esagono

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