Il grasso dei cadaveri sarà il nuovo botox? Il "macabro" rimedio Usa

Soprattuto negli Stati Uniti il crescente utilizzo dei GLP-1, farmaci come semaglutide e tirzepatide che vengono sempre più presi in considerazione per perdere peso, può spesso portare ad una serie di svantaggi, come quelli di lasciare i pazienti che utilizzano tali farmaci con aree dei loro corpi prive di volume, tra seno, glutei ma anche braccia e viso. Per questo motivo è aumentata la richiesta di vero e proprio grasso corporeo proveniente dai cadaveri

Un nuovo prodotto iniettabile è al centro del dibattito, anche e soprattutto etico, negli Stati Uniti. Si chiama “alloClae” e viene estratto dal tessuto adiposo dei cadaveri. Si tratta, infatti, proprio di grasso umano che , una volta stabilizzato, può essere inserito in siringa ed iniettato. Il prodotto, trattato dall’azienda Tiger Aesthetics, è apparso negli Usa circa due anni fa, in un primo momento destinato solamente a chirurghi plastici certificati che operavano nell’ambito del trasferimento di grasso, per poi essere destinato anche ad altre figure. Secondo i dati della medesima azienda che lo propone sul mercato, negli ultimi mesi più di duemila pazienti sono già stati trattati. Il motivo della richiesta? Principalmente l’utilizzo dei GLP-1, ovvero farmaci come semaglutide e tirzepatide che vengono sempre più presi in considerazione per perdere peso. La perdita di massa corporea, però, può spesso avere degli svantaggi, ovvero quelli di lasciare i pazienti che utilizzano tali farmaci con aree dei loro corpi privi di volume, tra seno, glutei ma anche braccia e viso.

Oltre 2mila pazienti coinvolti da maggio 2025

Ecco allora che, come spiega in un’analisi approfondita la Cnn, interviene proprio “alloClae”. Rapido da somministrare, spesso richiede meno di un'ora per l'iniezione e non necessita di anestesia generale né di ricovero ospedaliero. E, come emerso dai racconti di alcuni pazienti coinvolti, il fatto che questo prodotto derivi da grasso prelevato dai cadaveri, “non rappresenta un problema”. Di fatto, è emerso, si tratta di un trend piuttosto in voga visto che negli Usa un numero crescente di persone sta dimostrando di non avere remore morali nell’utilizzarlo. Tiger Aesthetics, in questo senso, ha affermato di aver iniettato il prodotto ad oltre 2.000 pazienti a partire da maggio 2025 e sino ad oggi. Sebbene “alloClae” possa venir considerato da alcuni esperti di settore un prodotto innovativo e di "nuova generazione", diversi medici lo etichettano come "filler da zombie" e ne parlano come di "iniezioni da cadavere". Tanto da chiedersi se si debba effettivamente accettare di buon grado l'iniezione di grasso da cadavere in nome della bellezza o di far diventare questo prodotto alla stregua di un nuovo botox.





Il costo del prodotto



Come accennato, “alloClae” è stato inizialmente lanciato negli Stati Uniti nel 2024 per i chirurghi plastici certificati con una comprovata esperienza nel trattamento del tessuto adiposo, poi a stretto giro di posta è stato reso disponibile per una rete più ampia di medici, inclusi "operatori sanitari di livello intermedio" come assistenti medici, infermieri specializzati e infermieri estetici. La Cnn ha raccolto le impressioni del dottor Luis Macias, chirurgo plastico con doppia specializzazione a Los Angeles, il quale ha assistito in prima persona alla crescente popolarità del prodotto iniettabile. "Devo acquistare molte siringhe alla volta e parlare costantemente con il rappresentante dell’azienda", ha dichiarato l’esperto, segnalando che il prezzo di una siringa da 12,5 cc di correttore di tessuti molli può arrivare a circa 2.250 dollari. Lo stesso, ha confermato l’esperto, viene commercializzato come grasso "pronto all'uso" e presentato come un'alternativa all'innesto di grasso autologo, in cui il grasso del paziente viene prelevato tramite liposuzione e trasferito in un'altra area.