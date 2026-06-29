Ferrero richiama muffin e cornetti surgelati alla Nutella per rischio frammenti metalliciSalute e Benessere
Un richiamo precauzionale interessa alcuni prodotti da forno surgelati distribuiti in Italia e in altri Paesi europei. L’azienda ha pubblicato l’elenco completo dei lotti coinvolti. Chi ha acquistato i prodotti è invitato a non consumarli e a riconsegnarli. In caso di sintomi anomali è consigliato rivolgersi a un medico
Ferrero ha avviato dallo scorso 26 giugno un richiamo precauzionale che interessa alcuni lotti di Nutella Muffin e Nutella Croissant surgelati a causa della possibile presenza di frammenti metallici all’interno dei prodotti. La comunicazione è stata pubblicata dall’azienda e successivamente rilanciata anche da diverse insegne della grande distribuzione. Tra i supermercati che hanno diffuso l’avviso figurano Migross, Tigros, Decò, Coop, Esselunga, Iperal, Pam Panorama e Prix.
Quali sono i lotti interessati
Il richiamo riguarda esclusivamente specifici lotti dei due prodotti da forno surgelati. Per i Nutella Muffin da 688 grammi i lotti interessati sono: L124Z39 (TMC 04/05/2027); L125Z39 (TMC 05/05/2027); L138Z39 (TMC 18/05/2027); L145Z39 (TMC 25/05/2027); L148Z39 (TMC 28/05/2027); L149Z39 (TMC 29/05/2027).
Per i Nutella Croissant da 340 grammi (confezione da 4 pezzi), il richiamo interessa: L126Z39 (TMC 06/05/2027; L133Z39 (TMC 13/05/2027); L134Z39 (TMC 14/05/2027).
I prodotti sono stati realizzati da Fresystem Spa, società del Gruppo Ferrero, nello stabilimento situato nella zona industriale ASI di Pascarola, a Caivano, in provincia di Napoli. L’azienda precisa inoltre che il richiamo non riguarda soltanto il mercato italiano, ma coinvolge anche Belgio, Germania, Ungheria, Romania, Spagna e Regno Unito.
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Perché è stato disposto il richiamo
Secondo quanto riportato dalle riviste specializzate, la possibile presenza di frammenti metallici e la loro ingestione accidentale può provocare lesoni alla bocca, ai denti, alla lingua o alla gola durante la masticazione. Nei casi più gravi, soprattutto se i frammenti dovessero risultare appuntiti o di dimensioni significative, potrebbero verificarsi perforazioni o lesioni del tratto gastrointestinale, con la necessità di un intervento medico urgente. Il livello di rischio dipende dalle dimensioni, dalla forma e dalla quantità dell’eventuale materiale metallico presente. Proprio perché non è possibile escludere la contaminazione di tutte le confezioni appartenenti ai lotti indicati, il richiamo è stato disposto in via precauzionale.
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Cosa devono fare i consumatori
Ferrero raccomanda di non consumare i Nutella Muffin e i Nutella Croissant appartenenti ai lotti segnalati. Chi avesse acquistato uno dei prodotti interessati può riportarlo al punto vendita per ottenere il rimborso oppure la sostituzione, secondo le modalità previste dal rivenditore. Nel caso in cui il prodotto sia già stato consumato senza aver rilevato corpi estranei e senza sintomi particolari, non vi sono elementi che facciano ritenere necessari controlli medici. Diversamente, se durante il consumo si avverte la presenza di un corpo duro oppure compaiono dolore, difficoltà nella deglutizione, sanguinamento o altri sintomi insoliti, è opportuno interrompere immediatamente il consumo e rivolgersi a un medico o al pronto soccorso.
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