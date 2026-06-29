Un richiamo precauzionale interessa alcuni prodotti da forno surgelati distribuiti in Italia e in altri Paesi europei. L’azienda ha pubblicato l’elenco completo dei lotti coinvolti. Chi ha acquistato i prodotti è invitato a non consumarli e a riconsegnarli. In caso di sintomi anomali è consigliato rivolgersi a un medico ascolta articolo

Ferrero ha avviato dallo scorso 26 giugno un richiamo precauzionale che interessa alcuni lotti di Nutella Muffin e Nutella Croissant surgelati a causa della possibile presenza di frammenti metallici all’interno dei prodotti. La comunicazione è stata pubblicata dall’azienda e successivamente rilanciata anche da diverse insegne della grande distribuzione. Tra i supermercati che hanno diffuso l’avviso figurano Migross, Tigros, Decò, Coop, Esselunga, Iperal, Pam Panorama e Prix.

Quali sono i lotti interessati Il richiamo riguarda esclusivamente specifici lotti dei due prodotti da forno surgelati. Per i Nutella Muffin da 688 grammi i lotti interessati sono: L124Z39 (TMC 04/05/2027); L125Z39 (TMC 05/05/2027); L138Z39 (TMC 18/05/2027); L145Z39 (TMC 25/05/2027); L148Z39 (TMC 28/05/2027); L149Z39 (TMC 29/05/2027). Per i Nutella Croissant da 340 grammi (confezione da 4 pezzi), il richiamo interessa: L126Z39 (TMC 06/05/2027; L133Z39 (TMC 13/05/2027); L134Z39 (TMC 14/05/2027). I prodotti sono stati realizzati da Fresystem Spa, società del Gruppo Ferrero, nello stabilimento situato nella zona industriale ASI di Pascarola, a Caivano, in provincia di Napoli. L’azienda precisa inoltre che il richiamo non riguarda soltanto il mercato italiano, ma coinvolge anche Belgio, Germania, Ungheria, Romania, Spagna e Regno Unito. Leggi anche Ministero Salute ritira ghiaccio alimentari per presenza di batteri

Perché è stato disposto il richiamo Secondo quanto riportato dalle riviste specializzate, la possibile presenza di frammenti metallici e la loro ingestione accidentale può provocare lesoni alla bocca, ai denti, alla lingua o alla gola durante la masticazione. Nei casi più gravi, soprattutto se i frammenti dovessero risultare appuntiti o di dimensioni significative, potrebbero verificarsi perforazioni o lesioni del tratto gastrointestinale, con la necessità di un intervento medico urgente. Il livello di rischio dipende dalle dimensioni, dalla forma e dalla quantità dell’eventuale materiale metallico presente. Proprio perché non è possibile escludere la contaminazione di tutte le confezioni appartenenti ai lotti indicati, il richiamo è stato disposto in via precauzionale. Approfondimento Meno proteine animali, più diversificazione: i consigli dell’AEA