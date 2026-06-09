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Ghiaccio alimentare ritirato per presenza di batteri: avviso del ministero della Salute

Cronaca

Si amplia l'allerta sul ghiaccio alimentare contaminato: i marchi coinvolti sono Blues, Selex e Ghiaccio Facile. Alla base della decisione la presenza di enterococchi intestinali oltre i limiti consentiti. I consumatori sono invitati a non utilizzare le confezioni interessate. Previsti rimborso o sostituzione presso i punti vendita

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Il ghiaccio alimentare finisce ancora sotto osservazione. Il ministero della Salute ha annunciato un nuovo provvedimento che coinvolge altri prodotti diffusi nella grande distribuzione italiana. L'allerta riguarda infatti il ghiaccio a cubetti commercializzato con i marchi Selex, Ghiaccio Facile e Blues, ritirato dal mercato per un possibile rischio microbiologico legato alla presenza di enterococchi intestinali oltre i limiti previsti dalla normativa vigente (D.Lgs 18/2023). Nel dettaglio, il richiamo interessa il ghiaccio alimentare a cubetti "Ghiaccio Facile" in confezioni da un chilogrammo e il ghiaccio a cubetti Selex in confezioni da due chilogrammi e e il ghiaggio alimentare a cubetti Blues in confezioni da 1 kg  Pe rtutti e tre i i prodotti il lotto coinvolto è il B130426, con termine minimo di conservazione fissato al 13 aprile 2028.

Tutti prodotti realizzati dalla stessa azienda

I tre prodotti sono realizzati dalla stessa azienda, la Premium Italia Srl, con sede a Quarto d'Altino, nella città metropolitana di Venezia. Le confezioni interessate dall'avviso sono già state rimosse dai banchi frigo dei supermercati. Ai consumatori che avessero acquistato il prodotto appartenente al lotto segnalato viene raccomandato di non utilizzarlo e di riportarlo al punto vendita, dove sarà possibile ottenere il rimborso o la sostituzione. Gli enterococchi sono batteri diffusi in natura e spesso associati a materiale fecale, anche di origine umana. Possono contaminare l'acqua e altri materiali e, in alcuni casi, provocare infezioni. I rischi risultano particolarmente elevati per le persone più vulnerabili, come immunodepressi, anziani e bambini.

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