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Salute e Benessere

Meno proteine animali, più diversificazione: i consigli dell’AEA

Gabriele De Palma
©Getty

Diversificare le fonti proteiche necessarie per la salute è importante anche per l’impatto ambientale degli allevamenti, suggerisce l’Agenzia europea per l'Ambiente. Le alternative vegetali presentano benefici per la salute ed emettono meno CO2 in atmosfera consumando molto meno suolo

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