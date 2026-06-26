Meno proteine animali, più diversificazione: i consigli dell’AEA

Diversificare le fonti proteiche necessarie per la salute è importante anche per l’impatto ambientale degli allevamenti, suggerisce l’Agenzia europea per l'Ambiente. Le alternative vegetali presentano benefici per la salute ed emettono meno CO2 in atmosfera consumando molto meno suolo
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