La richiesta di Farmindustria è che a guidare le scelte sia la scienza e non il contenimento dei costi. “Il valore terapeutico e la scienza devono rimanere il criterio guida delle decisioni – ha detto ancora Cattani –. Un approccio incentrato unicamente sul contenimento dei costi rischierebbe di restringere le opzioni terapeutiche a disposizione dei pazienti e di mettere in crisi una parte importante della base industriale". Il presidente di Farmindustria ha poi ribadito che la spesa farmaceutica "non è fuori controllo: nel 2024 è cresciuta del 7% e nel 2025 del 5% , ma cambiano i bisogni e il punto vero è il finanziamento alle Regioni. La spesa farmaceutica è un investimento". Cattani ha concluso: “Abbiamo fiducia in Aifa e nel governo che si possa cambiare questo approccio, a tutela dei cittadini e delle imprese".