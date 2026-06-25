Prontuario farmaci, l'Aifa studia revisione. Cosa potrebbe cambiare per i cittadiniSalute e Benessere
Introduzione
Nei mesi scorsi, i dati diffusi dall’Agenzia italiana del farmaco avevano messo in luce un aumento della spesa per i farmaci e, in particolare, lo sfondamento del tetto di spesa programmato da parte delle Regioni. L’Aifa, dopo l’allarme generato da quei dati, sta ora studiando una revisione del prontuario farmaceutico. Dopo le prime ipotesi sulle possibili novità, da più parti è emersa “preoccupazione” per eventuali costi aggiuntivi a carico dei cittadini. Nel dibattito è intervenuto anche il ministro della Salute Orazio Schillaci. Ecco cosa sta succedendo
Quello che devi sapere
La revisione del prontuario farmaceutico e le polemiche
Le polemiche sono iniziate nei giorni scorsi, quando è spuntata la proposta dell'Agenzia italiana del farmaco sulla revisione del prontuario farmaceutico: l’ipotesi dell’Aifa prevedrebbe che per ogni categoria terapeutica di farmaci, anche con principi attivi differenti, si rimborsi solo il farmaco con il prezzo più basso, lasciando a carico del cittadino la differenza. A meno che le aziende non accettino di ribassare i prezzi.
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L’ipotesi dell’Aifa
La revisione del prontuario farmaceutico, secondo l’Aifa, si è resa necessaria dopo l'alert dei mesi scorsi per l'aumento della spesa per i farmaci. In particolare, a pesare sarebbe lo sfondamento del tetto di spesa programmato da parte delle Regioni: la spesa per i farmaci acquistati da queste ultime avrebbe raggiunto i 4,7 miliardi. Si tratta di soldi che per metà devono mettere le Regioni e per metà le aziende. L'Aifa avrebbe già iniziato a inviare richieste di riduzioni dei listini, ma la maggior parte delle imprese avrebbe risposto negativamente. L'ipotesi allo studio, come detto, è quindi che lo Stato paghi solo il prezzo del medicinale meno caro tra quelli della stessa categoria.
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La risposta di Farmindustria
"Per le aziende farmaceutiche è impraticabile una riduzione dei prezzi per i farmaci”, è stata la risposta di Marcello Cattani, presidente di Farmindustria. “Oggi bisogna avere una strategia che non è quella economicistica. Va cioè misurato il valore del farmaco nel percorso del paziente. Bisogna pensare alla sostenibilità industriale", ha aggiunto. Inoltre, ha ricordato Cattani, "le norme Ue impongono costi, ad esempio energia e regolazione, che vanno remunerati per non mettere a rischio la competitività e la sostenibilità industriale delle aziende che producono e fanno ricerca in Italia".
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La “preoccupazione” di Farmindustria e i dubbi
Farmindustria, quindi, ha espresso “preoccupazione” sul percorso di revisione del prontuario farmaceutico avviato dall'Aifa e sulle proposte ricevute dalle aziende. Ma quali sono, in particolare, i dubbi dell’associazione? Cattani li ha esposti durante l'Assemblea 2026 di Farmindustria. “La personalizzazione delle cure è una delle grandi conquiste della medicina moderna. Non si possono considerare confrontabili, solo per abbassarne il costo per il Sistema sanitario nazionale, farmaci che presentano profili clinici differenti e che rispondono alle esigenze di pazienti diversi”, ha detto.
I rischi
La richiesta di Farmindustria è che a guidare le scelte sia la scienza e non il contenimento dei costi. “Il valore terapeutico e la scienza devono rimanere il criterio guida delle decisioni – ha detto ancora Cattani –. Un approccio incentrato unicamente sul contenimento dei costi rischierebbe di restringere le opzioni terapeutiche a disposizione dei pazienti e di mettere in crisi una parte importante della base industriale". Il presidente di Farmindustria ha poi ribadito che la spesa farmaceutica "non è fuori controllo: nel 2024 è cresciuta del 7% e nel 2025 del 5% , ma cambiano i bisogni e il punto vero è il finanziamento alle Regioni. La spesa farmaceutica è un investimento". Cattani ha concluso: “Abbiamo fiducia in Aifa e nel governo che si possa cambiare questo approccio, a tutela dei cittadini e delle imprese".
L’intervento del ministro Schillaci
Sulla questione è intervenuto il ministro della Salute Orazio Schillaci, che durante l'Assemblea pubblica 2026 di Farmindustria ha cercato di fare chiarezza. Il ministro ha assicurato che sulla revisione del prontuario farmaceutico c’è un dialogo aperto e che, comunque, sono stati stabiliti dei paletti da non superare: i cittadini non devono pagare di più per i medicinali né vedersi ostacolato l'accesso alle terapie innovative.
Schillaci: “Ne discuteremo”
Schillaci, in particolare, riguardo alla proposta Aifa di revisione del prontuario ha precisato: "Ne discuteremo, nell'interesse soprattutto dei cittadini. Io non voglio che i cittadini paghino di più per avere dei farmaci e non voglio che i cittadini italiani non abbiano accesso ai farmaci". È importante, ha aggiunto, "continuare a offrire ai pazienti tutto ciò che l'industria farmaceutica produce. È importante che i pazienti, indipendentemente da dove vivono e quanto guadagnano, abbiamo l'accesso più rapido ai farmaci, anche ai più innovativi". Riguardo al problema della sostenibilità del Ssn, però, ha avvertito: “Credo sia importante avere nuovi strumenti e una nuova visione".
Sottosegretario Gemmato: “Abbiamo i tempi per fare indagini puntuali”
Anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha cercato di spegnere le polemiche. La legge di Bilancio, ha spiegato, prevede che il nuovo prontuario entri in vigore dal primo gennaio 2027 e “quindi abbiamo i tempi per fare indagini puntuali”. Ad ogni modo, ha aggiunto, la curva di crescita della spesa farmaceutica "si sta flettendo ed è in discesa, la spesa farmaceutica non è fuori controllo".
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