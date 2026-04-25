Farmaci rimborsabili, dall'Aifa via libera a quattro nuovi medicinali

Approvate anche 9 nuove indicazioni per farmaci già in uso e 6 farmaci equivalenti. Le quattro nuove molecole rimborsabili sono il vamorolone (Agamree), il nemolizumab (Nemluvio), il treosulfan (Trecondi) e il belzutifan (Welireg) ascolta articolo

L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla rimborsabilità di 4 nuovi farmaci, indicati, rispettivamente, per la distrofia muscolare di Duchenne, patologie dermatologiche e tumori. Approvate anche 9 nuove indicazioni per farmaci già in uso e 6 farmaci equivalenti.

I farmaci rimborsabili Nello specifico il Consiglio di amministrazione dell'Aifa ha concesso la rimborsabilità a vamorolone (nome commerciale Agamree) per i pazienti con distrofia muscolare di Duchenne con un'età pari o superiore a 4 anni: il farmaco svolge un'attività antinfiammatoria propria dei glucocorticoidi, ma riduce al contempo il rischio di reazioni avverse correlate a questa classe di medicinali. Nemolizumab (Nemluvio), è un anticorpo monoclonale indicato per il trattamento della dermatite atopica e della prurigo nodulare, mentre gli antineoplastici treosulfan (Trecondi) e belzutifan (Welireg) sono indicati, rispettivamente, come terapia di preparazione a un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche e per per alcune forme di tumore ai reni, al sistema nervoso centrale e al pancreas. Vedi anche Farmaci, l’allarme: costi in aumento e rischio carenze. I più colpiti