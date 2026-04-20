Farmaci, gli errori da non fare, dalla conservazione al consumo

I farmaci da avere in casa sono quelli utili per gestire rapidamente piccoli disturbi come dolori occasionali, febbre, raffreddori, problemi di stomaco e del tratto digerente, allergie.

“Possiamo quindi inserire il paracetamolo per febbre e piccoli dolori, anche in confezione pediatrica nel caso ci siano bambini; poi sono utili l’acido acetilsalicilico e l’ibuprofene per dolori, febbre e infiammazioni, un antiacido per calmare il reflusso e l’acidità dello stomaco, un antidiarroico, un antiemetico per tenere sotto controllo nausea e vomito e un antistaminico da usare per le allergie stagionali o le punture di insetti. Decongestionanti nasali, mucolitici e pastiglie per il mal di gola sono utili nella stagione fredda, quando è più probabile un’infezione da raffreddamento. Ovviamente poi ci saranno i farmaci opportuni, nel caso in cui in famiglia ci siano persone che seguono terapie croniche”, ha sottolineato Sava. Nell’armadietto poi è bene tenere un termometro e l’occorrente per piccole medicazioni di primo soccorso come cerotti, bende, forbici e un disinfettante per la cute.