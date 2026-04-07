Giornata mondiale della salute, il tema e gli obiettivi di quest'anno

Il tema 2026: insieme per la salute

Il tema scelto per il 2026 è “Together for health. Stand with science” (“Insieme per la salute. Al fianco della scienza”). La ricorrenza segna l’avvio di una campagna annuale che mette al centro il valore della collaborazione scientifica per tutelare la salute delle persone, degli animali, delle piante e del pianeta. L’iniziativa, come spiegato dall’Oms, richiama l’attenzione “sui risultati raggiunti dalla scienza e sulla cooperazione internazionale necessaria per trasformare le evidenze in azioni concrete, con una forte attenzione all'approccio One Health”.

Gli eventi e gli obiettivi della campagna

La campagna 2026 si apre con due appuntamenti principali: l’International One Health Summit del 7 aprile, ospitato dal Governo francese nell’ambito della presidenza G7, e il primo Global Forum dei centri collaboratori dell’Oms, in programma dal 7 al 9 aprile, che riunisce circa 800 istituzioni scientifiche provenienti da oltre 80 Paesi. La campagna dell'Oms invita tutti a partecipare alla giornata, promuovendo il confronto con dati e evidenze scientifiche, la condivisione di esperienze e il dialogo globale anche attraverso gli hashtag #StandWithScience e #WorldHealthDay. Tra gli obiettivi: sostenere la scienza, rafforzare la fiducia nella scienza e nella salute pubblica e favorire soluzioni basate su dati scientifici.



“Operation smile”: 100 team per 100 ospedali

In occasione della giornata, la Fondazione Operation Smile Italia ha presentato “Operation 100”, il cuore di una nuova campagna di sensibilizzazione dedicata all'equità sanitaria e all'accesso alle cure. Il progetto prevede la formazione di 100 team chirurgici locali per la labiopalatoschisi in 100 ospedali distrettuali di Paesi con infrastrutture sanitarie ancora limitate, fornendo anche strumenti e attrezzature, per ampliare l'accesso alla chirurgia per milioni di persone. L'obiettivo è contribuire allo sviluppo di sistemi sanitari più solidi e autonomi nei Paesi a basso e medio reddito. "Con Operation 100 vogliamo compiere un passo decisivo verso un obiettivo che per noi è fondamentale: rendere la chirurgia essenziale accessibile anche nei contesti dove oggi non lo è”, ha riferito Marcella Bianco, direttrice della Fondazione Operation Smile Italia Ets. “Per farlo, investiamo nello sviluppo di competenze medico-sanitarie locali e nel rafforzamento degli ospedali affinché possano operare in modo autonomo e continuativo. È un cambio di paradigma, un modello sostenibile per far sì che l'assistenza chirurgica sicura e di qualità sia accessibile anche domani, a partire dal trattamento delle malformazioni del volto come le labiopalatoschisi".