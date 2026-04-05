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Benessere vascolare: la chiave per vivere più a lungo e meglio

Salute e Benessere

Cosa significa davvero “vivere bene”? Non si tratta solo di allungare la vita, ma di garantirsi una qualità di vita che permetta di muoversi, pensare, respirare e amare con energia e lucidità. E al centro di tutto questo c’è una rete silenziosa ma vitale: il nostro sistema vascolare

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A Health, un tema cruciale per la salute pubblica: il benessere vascolare. Ne abbiamo parlato con il Prof. Romeo Martini, Direttore dell’Angiologia Medica dell’AULSS 1 Dolomiti e Presidente della SIAPAV (Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare), e il Prof. Roberto Pola, responsabile della piattaforma divulgativa SIAPAV Community e docente alla Fondazione Policlinico Gemelli di Roma.

Longevità vascolare: un obiettivo possibile

 

Il Prof. Martini ha introdotto subito il concetto di longevità vascolare, ovvero la capacità di mantenere arterie e vene sane nel tempo, riducendo il rischio di eventi gravi come infarto, ictus, trombosi e arteriopatie periferiche. “Non si tratta solo di vivere più a lungo” - ha spiegato Martini - “ma di vivere meglio, con una rete vascolare efficiente che garantisca ossigenazione e nutrimento a tutti gli organi”.

Secondo SIAPAV, i principali fattori di rischio da tenere sotto controllo sono:

• Fumo
• Ipertensione
• Ipercolesterolemia
• Diabete
    Sedentarietà
• Sovrappeso
A questi si aggiungono fattori non modificabili come età e familiarità, che però possono essere gestiti con strategie di prevenzione mirata.

 

Screening e prevenzione: gli strumenti che salvano

 

La puntata ha messo in luce l’importanza degli screening vascolari, come l’ecodoppler, l’indice caviglia-braccio (ABI) per la diagnosi precoce della PAD, l’arteriopatia periferica e l’eco addome per l’aneurisma aortico, soprattutto nei fumatori over 65. “Lo screening precoce è fondamentale” - ha sottolineato Martini - “perché molte patologie vascolari sono silenziose fino a quando non provocano danni irreversibili”.

 

La divulgazione che fa la differenza

 

Il Prof. Pola ha raccontato durante la puntata il lavoro della SIAPAV Community, nata per rendere accessibili i concetti clinici più complessi attraverso linguaggio semplice, campagne informative, webinar e materiali divulgativi. “Abbiamo capito che per cambiare le abitudini delle persone serve parlare chiaro, essere presenti online e coinvolgere attivamente i cittadini” - ha detto Pola.
Tra le iniziative più efficaci:

• Eventi regionali con sessioni aperte al pubblico
• Sondaggi tra medici di medicina generale
• Campagne su fumo, alimentazione e attività fisica
     

Stili di vita corretti: la medicina quotidiana

 

Durante la puntata, sono stati condivisi consigli pratici per migliorare la salute vascolare:

• Stop al fumo: il rischio cardiovascolare si riduce già dopo 24 ore
• Attività fisica: almeno 150 minuti a settimana
• Dieta equilibrata: frutta, verdura, omega-3, poco sale e grassi saturi

Il messaggio è semplice: il benessere vascolare è un obiettivo raggiungibile, e la prevenzione è la sua arma più potente. Puoi rivedere la puntata di Health per ascoltare direttamente le voci dei protagonisti e scoprire come prenderti cura della tua rete vitale.

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