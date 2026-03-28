Endometriosi, 3 milioni di donne affette dalla malattia in Italia

L'endometriosi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce in Italia circa il 10% della popolazione femminile in età fertile, anche se i dati sono estremamente parziali e probabilmente sottostimati. È spesso caratterizzata da un lungo ritardo nella diagnosi, che può compromettere la qualità della vita e l'accesso a cure adeguate

Sintomi invalidanti, spesso non riconosciuti e inascoltati. L'endometriosi colpisce circa tre milioni di donne in Italia ed è ancora troppo spesso caratterizzata da un lungo ritardo nella diagnosi, che può compromettere la qualità della vita e l'accesso a cure adeguate. Per informare, sostenere le donne e migliorare i percorsi di cura, nel weekend del 28 e 29 marzo 2026, l'Associazione Progetto Endometriosi porterà in 40 piazze italiane i Fiori della Consapevolezza. L'evento, in concomitanza con la Giornata mondiale dell'Endometriosi, vedrà come protagoniste le volontarie dell'Ape, che distribuiranno una gerbera rosa e i semi di girasole, scelti per rappresentare insieme fragilità, forza e attenzione verso la salute femminile. Le donazioni raccolte andranno a sostenere uno dei pilastri fondamentali dell'impegno dell'Ape: la formazione e l'aggiornamento dei professionisti della salute. Ginecologi, ecografisti, psicologi e operatori sanitari è infatti lo strumento più efficace per ridurre il ritardo diagnostico, riconoscere precocemente i sintomi e indirizzare le pazienti verso percorsi di cura appropriati e multidisciplinari.