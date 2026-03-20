Alzheimer, consumo di carne può avere un effetto-scudo e proteggere il cervello: lo studioSalute e Benessere
Un consumo eccessivo di carne rosse, soprattutto se lavorata, è generalmente associato a un aumento del rischio di demenza. Una ricerca su varianti genetiche legate all’Alzheimer suggerisce però qualcosa di diverso. I risultati restano comunque da confermare
Il consumo di carne protegge o aumenta il rischio di demenza e Alzheimer? Il rapporto tra alimentazione e salute del cervello resta complesso e gli studi disponibili non arrivano a conclusioni univoche. In generale, un consumo eccessivo di carne rossa è stato associato dalla ricerca di settore a un aumento del rischio di demenza. Tuttavia, una nuova ricerca apre a scenari più articolati, suggerendo che in alcuni casi specifici la carne, se non lavorata, potrebbe avere un ruolo diverso.
Il nuovo studio
Un nuovo studio pubblicato su Jama Network Open e condotto dal Karolinska Institutet svedese ha osservato che persone anziane con un rischio genetico di Alzheimer legato alle varianti ApoE 3/4 o ApoE 4/4 non mostravano "l'atteso aumento del declino cognitivo e del pericolo di demenza se consumavano quantità relativamente elevate di carne", specie se "non lavorata”. Si tratta però di uno studio osservazionale, che richiede ulteriori conferme per chiarire i rapporti di causa-effetto. La ricerca parte dal ruolo del gene ApoE, che, come spiegato dagli autori, è noto per influenzare il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. In Svezia circa il 30% della popolazione presenta le varianti ApoE 3/4 o ApoE 4/4, mentre tra i pazienti con Alzheimer queste combinazioni arrivano a rappresentare quasi il 70%. Gli autori hanno quindi ipotizzato che il rapporto tra dieta e salute cognitiva possa variare proprio in base al profilo genetico. "Questo studio ha verificato l'ipotesi che le persone con genotipi ApoE 3/4 e ApoE 4/4 avrebbero un rischio ridotto di declino cognitivo e demenza con un maggiore consumo di carne, basandosi sul fatto che l'ApoE4 è la variante evolutivamente più antica del gene ApoE e potrebbe essere comparsa in un periodo in cui i nostri antenati seguivano una dieta più ricca di prodotti animali", ha spiegato il primo autore Jakob Norgren, ricercatore del Dipartimento di Neurobiologia, scienze dell'assistenza e società del Karolinska Institutet.
I risultati e i limiti dello studio
Lo studio del Karolinska ha evidenziato anche che non tutta la carne ha lo stesso impatto. "Una minore percentuale di carne lavorata sul consumo totale di carne è stata associata a un minor rischio di demenza, indipendentemente dal genotipo ApoE”, ha riferito la professoressa associata Sara Garcia-Ptacek. Come sottolineato dagli stessi autori, si tratta però di "uno studio che necessita di essere seguito da studi di intervento adatti a chiarire meglio le relazioni causali". "Sono ora necessari studi clinici per sviluppare raccomandazioni dietetiche specifiche per il genotipo ApoE", ha chiarito Norgren. "Dato che la prevalenza dell'allele ApoE4 è circa doppia nei Paesi nordici rispetto a quelli mediterranei, siamo particolarmente adatti a condurre ricerche su raccomandazioni dietetiche personalizzate per questo gruppo a rischio", ha concluso.
I risultati di una precedente ricerca
Un altro recente studio, incentrato in particolare sulla carne rossa lavorata, ovvero processata, ha evidenziato un’associazione tra un consumo più elevato e un aumento del rischio di demenza e declino cognitivo. La ricerca, pubblicata su Neurology, ha coinvolto 133.771 partecipanti senza demenza all’inizio dello studio, con un’età media di 48,9 anni. I risultati hanno mostrato che un consumo di carne rossa processata pari ad almeno 0,25 porzioni al giorno, rispetto a meno di 0,10, è stato associato a un aumento del rischio di demenza del 13% e del rischio di declino cognitivo soggettivo del 14%. Inoltre, ogni porzione giornaliera aggiuntiva è risultata collegata a un’accelerazione del declino cognitivo equivalente a circa 1,6 anni di invecchiamento. Al contrario, la sostituzione quotidiana della carne rossa lavorata con alimenti come noci o legumi è risultata associata a una riduzione del rischio di demenza del 19% e a un rallentamento del declino cognitivo (pari a circa 1,4 anni in meno di invecchiamento). Anche in questo caso si tratta di uno studio osservazionale: i dati indicano un’associazione, ma non consentono di stabilire un rapporto diretto di causa-effetto.
Leggi anche
Caffè e tè contro demenza e declino cognitivo? Cosa dicono i medici
©IPA/Fotogramma
L'acqua frizzante può aiutare a dimagrire? La tesi di uno studio
Serviranno sperimentazioni più ampie in futuro per approfondire ulteriori aspetti, ma secondo uno scienziato dell'Ospedale neurochirurgico di Tesseikai, in Giappone, l'acqua frizzante può essere in qualche modo un alleato per perdere peso. Lo scienziato ha condotto uno studio sul tema, pubblicato di recente sul British Medical Journal Nutrition Prevention & Health