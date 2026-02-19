Offerte Sky
Allerta morbillo: focolai in Usa e Uk. In Messico 9500 casi nel 2026

L'inizio del 2026 è stato segnato da diverse svolte in negativo che hanno interessato le Americhe e non solo. Per esempio, sei paesi in Europa, fra cui Spagna e Uk hanno fatto i conti con l'addio allo status di "Paesi liberi dal morbillo"

Nel 2026 il morbillo torna sotto i riflettori in diversi Paesi del mondo. Dal Regno Unito, dove nella zona a nord di Londra il Consiglio di Enfield - scrive Bbc - ha inviato una lettera a tutti i genitori del distretto, informandoli che i loro figli, se non vaccinati e identificati come contatti stretti di persone colpite, potrebbero essere esclusi per 21 giorni da scuola. Fino agli Usa, dove l'ultimo alert ha interessato addirittura un aeroporto, quello internazionale di Philadelphia. 

Allerta morbillo nelle Americhe

Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie statunitensi, la scorsa settimana una persona infetta da morbillo è transitata dal Terminal E nell'aeroporto di Philadelphia, giovedì 12 febbraio dalle 13.35 alle 16.30. A seguito del caso, il Dipartimento di Sanità pubblica ha avvisato i viaggiatori del rischio di una possibile esposizione al virus, incoraggiando le persone a verificare il proprio stato vaccinale e a stare attente ai sintomi, si legge nella nota ufficiale. "Riteniamo che non ci sia alcuna minaccia generale associata a questo caso - ha puntualizzato il commissario della Sanità, Palak Raval-Nelson - ma incoraggiamo le persone che potrebbero essere state esposte ad agire se non protette contro il morbillo". Molti Paesi, ha proseguito, "stanno vivendo focolai di morbillo, quindi il rischio di casi legati ai viaggi rimane". Per quanto riguarda invece il Messico, secondo l'ultimo rapporto epidemiologico, nel corso del 2026 sono stati registrati un totale di 9.487 casi, con un incremento di 410 nuove infezioni rilevate solo nell'ultima settimana di monitoraggio. Le autorità hanno inoltre confermato un totale di 31 decessi legati alla malattia dall'inizio dell'anno. La diffusione del virus riguarda quasi tutto il territorio nazionale, essendo presente in 30 delle 32 entità statali che compongono la repubblica, ma colpisce con maggiore intensità le regioni del sud-est come Campeche, Tabasco e Chiapas. 

"Ogni giorno negli Usa si segnalano casi, epidemie, quarantene, aree bloccate a causa del morbillo - ha commentato l'infettivologo Matteo Bassetti in un post sui social - Ormai, grazie al pensiero novax di chi li governa, sono diventati il ​​'Measles country', il Paese del morbillo. Se fossimo un Paese evoluto (dal punto di vista sanitario) chiederemmo agli americani di essere vaccinati prima di entrare in Italia. Occhio anche ad andare negli Usa in vacanza e per lavoro, meglio controllare sierologia e stato vaccinale prima di partire" ha esortato l'esperto. 

Allerta morbillo in Europa

Tornando in Europa e al Regno Unito, altro Paese alla ribalta delle cronache in questi giorni, i media riportano che almeno 34 bambini sono stati contagiati nell'ambito di un'epidemia a "rapida diffusione" in diverse scuole del nord di Londra. Secondo uno studio medico locale sono state confermate infezioni in "almeno" sette scuole di Enfield e della vicina Haringey. "Certamente nella nostra zona non abbiamo mai visto un aumento del numero di casi di questo tipo prima d'ora", ha osservato Jo Sauvage, responsabile sanitario del North Central London Integrated Care Board, parlando a Today di Bbc Radio 4. L'esperto ha spiegato che sono stati confermati circa 60 casi sospetti, la maggior parte dei quali nelle scuole e negli asili nido, e che alcuni bambini necessitano di cure ospedaliere, "in particolare quelli che non sono stati vaccinati. Stiamo lavorando a stretto contatto per contenere l'infezione e la diffusione, ma anche per aumentare la conoscenza e la consapevolezza del pubblico".  L'Enfield Council ha invitato i residenti nell'area a verificare il loro stato vaccinale. "L'attuale epidemia - ha confermato il consigliere Alev Cazimoglu - ha colpito principalmente i bambini e alcuni hanno richiesto cure aggiuntive con un breve ricovero ospedaliero. Il morbillo è una delle malattie più contagiose conosciute. E' circa 6 volte più contagioso del Covid-19".

