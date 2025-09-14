Esplora tutte le offerte Sky
La politica no-vax di RFK Jr accelera il ritorno del morbillo in Usa

Gianluca De Feo

Youtrend
L’epidemia che sta colpendo il sud-ovest degli Stati Uniti è la più grave da quando la malattia era stata dichiarata eliminata 25 anni fa. I casi confermati hanno superato quota 1.400, con tre decessi e un tasso di ospedalizzazione del 12%. Le comunità a bassa copertura vaccinale in Texas e New Mexico sono l’epicentro del contagio. Kennedy Jr, però, ha minimizzato la gravità della situazione, presentando la vaccinazione come una scelta personale e proponendo cure senza fondamento scientifico

