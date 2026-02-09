Le statine, il farmaco usato da moltissimi pazienti a cui viene diagnosticato un livello di colesterolo troppo alto nel sangue, non causano la maggior parte degli effetti collaterali elencati sui bugiardini. Una buona notizia che emerge dal risultato di una serie di studi pubblicata su Lancet e condotta all'Università di Oxford ascolta articolo

La storica rivista scientifica inglese di ambito medico, pubblicata settimanalmente dal Lancet Publishing Group e fondata nel 1823, ha riportato i risultati di uno studio che di fatto sfata molti miti sugli effetti collaterali delle statine contro il colesterolo.

Diffusione delle malattie cardiovascolari Le malattie cardiovascolari, che insorgono spesso in individui che hanno un cattivo stile di vita caratterizzato da ipertensione, colesterolo alto, alimentazione sbilanciata su cibi grassi e pratica di poca attività fisica, sono estremamente diffuse (anche in Italia) e causano circa 20 milioni di decessi all’anno in tutto il mondo. Le statine sono farmaci molto diffusi, dato il contesto appena descritto, perché particolarmente efficaci nell’abbassare i livelli di colesterolo LDL (il cosiddetto colesterolo "cattivo") e permettono di ridurre così il rischio di malattie cardiovascolari. Tuttavia, alle statine sono attribuiti diversi effetti collaterali. È in questo contesto che si inserisce lo studio i cui risultati sono stati pubblicati su Lancet.

Lo studio I ricercatori hanno raccolto dati collazionati da 23 studi diversi fatti su larga scala della Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration. I partecipanti a 19 studi clinici su larga scala sono stati 123.940: in sostanza, si sono confrontati gli effetti delle terapie con statine rispetto all'effetto placebo generato in chi assumeva una compressa fittizia (ovviamente senza saperlo). Non solo, su 30.724 partecipanti a quattro studi si sono anche confrontati gli effetti di una terapia con statine più intensiva con una meno intensiva.