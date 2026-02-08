“Che taglia porti?” Una domanda a cui non ha senso rispondere
Nella solitudine del camerino, è frequente pensare di avere un corpo sbagliato. Ma se invece fossero le taglie che, da unità di misura arbitrarie e modificabili, si sono trasformate in standard valoriali in cui rientrare, anche a costo della nostra salute mentale? Ne parliamo nella nuova puntata di “Abissi”, la rubrica di Sky TG24 dedicata ai disturbi alimentari, in collaborazione con l’associazione Animenta
