Oggi è la Giornata Mondiale degli Abbracci, perché fanno bene

Il 21 gennaio si celebra l'Hugging Day, a testimonianza di come un semplice gesto possa fungere da vero e proprio "interruttore" emotivo. Antistress, e persino scudo per il raffreddore, diversi studi esplorano l'impatto su corpo e mente di una stretta che unisce tra loro i corpi

Stimola la produzione di endorfine e il rilascio di serotonina, riduce il cortisolo, diminuisce la pressione sanguigna, produce ossitocina e rafforza il sistema immunitario. Lo dice la scienza: il calore di un abbraccio può essere terapeutico. Al più tenero dei gesti è dedicato l’Hugging Day, la Giornata Mondiale degli Abbracci, che si festeggia proprio oggi, 21 gennaio. Uno studio condotto da ricercatori italiani e pubblicato sulla rivista Trends in Cognitive Sciences "ci ricorda che siamo connessi, apprezzati, parte di un mondo sociale. Gli esseri umani sono programmati per la vicinanza sociale e gli abbracci dissolvono brevemente il confine tra 'sé e 'altro'".

Calore e protezione Esaminando decenni di ricerca in neuroscienze, psicologia e scienze cliniche, Laura Crucianelli (docente di Psicologia alla Queen Mary University di Londra) e il collega Gerardo Salvato (dell'università di Pavia) svelavano l'alchimia di due corpi 'allacciati' e l'impatto di quella stretta calorosa che tocca emozioni, identità e salute mentale. "Il calore è uno dei primi segnali di protezione – si legge -: lo sentiamo nel grembo materno, durante le prime fasi della cura e ogni volta che qualcuno ci abbraccia. Ci mantiene in vita, ma ci aiuta anche a sentirci noi stessi". In particolare, "quando ci abbracciamo la combinazione di segnali tattili e termici aumenta il nostro senso di appartenenza al corpo". Un input sensoriale che è accompagnato dal rilascio di ossitocina e dalla riduzione dello stress fisiologico.