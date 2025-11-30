Giornata per la lotta all'AIDS, gli eventi di prevenzione in Italia: gli appuntamentiSalute e Benessere
Secondo il Ministero della Salute, nel 2024 sono state notificate 450 nuove diagnosi, pari a un’incidenza di 0,8 casi per 100 mila residenti. In occasione della Giornata Mondiale della lotta all'AIDS che si celebra il 1 dicembre, gli eventi di sensibilizzazione e i test di prevenzione nelle città italiane
Ogni anno, il primo dicembre, si celebra la Giornata mondiale per la lotta all’Aids, un’occasione per riflettere sui progressi raggiunti e sulle sfide ancora aperte nella lotta a questa malattia infettiva causata dal virus Hiv. Nel 2024 in Italia, ha comunicato il Ministero della Salute, sono state effettuate 2.379 nuove diagnosi di infezione da HIV pari a 4 nuovi casi per 100 mila residenti (con un'incidenza inferiore rispetto all’incidenza media osservata tra i paesi dell’Europa occidentale: 5,9 nuove diagnosi per 100 mila residenti). Sempre nel 2024 sono state notificate 450 nuove diagnosi di AIDS, pari a un’incidenza di 0,8 casi per 100 mila residenti. Tra le nuove diagnosi di AIDS, l’83,6% riguarda persone che hanno scoperto di essere HIV positive nei sei mesi precedenti alla diagnosi.
A Milano due eventi al San Raffaele
In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS si rinnova l’impegno dell'ospedale San Raffaele di Milano a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema cruciale: la prevenzione. Per questo, lunedì 1 dicembre 2025, l’IRCCS Ospedale San Raffaele promuove due iniziative.
- Camper EASY-Test
Dalle ore 9:00 alle 16:00 un Camper EASY-Test sosterà nel piazzale dell’Ospedale, dove sarà possibile eseguire gratuitamente e in forma anonima test rapidi per HIV e sifilide, con counseling medico, in collaborazione con Medici in Strada.
- Simposio “HIV: Affrontare le Sfide, Costruire il Futuro”
Dalle ore 13:30 alle 18:00, presso l’Aula San Raffaele dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, si terrà l'incontro aperto al pubblico dal titolo “HIV: Affrontare le Sfide, Costruire il Futuro”.
Brescia il Fast-Track city 2025
A Brescia sabato 29 novembre, dalle 15 alle 19 in largo Formentone, viene offerta la possibilità di effettuare il test rapido per l’HIV in maniera gratuita ed anonima, unitamente all'attività di informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e di promozione dei servizi e delle realtà che operano sul territorio a prevenzione delle stesse. Sarà allestito un apposito spazio dedicato con gazebo e ambulanza e stand delle associazioni. Professionisti specialisti volontari saranno a disposizione della popolazione al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema delle malattie sessualmente trasmissibili, in particolar modo sull’AIDS causata dal virus dell’HIV, patologia che ad oggi continua a rappresentare un importante problema di salute pubblica globale.
A Livorno test gratuiti e anonimi
A Livorno le associazioni del Coordinamento LGBTQIA+ “Livorno Rainbow” e del Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo, con il finanziamento della Regione Toscana tramite i fondi della Rete Ready e il patrocinio del Comune di Livorno, organizzano una giornata dedicata alla prevenzione dell’HIV e alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della salute sessuale. L’iniziativa, in programma domenica 30 novembre in piazza Grande, prevede la possibilità di effettuare test HIV gratuiti e anonimi, disponibili per tutta la cittadinanza dalle ore 11 alle ore 18. Le persone presenti forniranno inoltre informazioni aggiornate sui temi della prevenzione, del benessere e della salute sessuale e della lotta allo stigma con stand informativi e attività interattive.
Una mostra a Trieste
A Trieste l’Area Dipartimentale delle Dipendenze e il Centro di Malattie a Trasmissione Sessuale di ASUGI organizzano una serie di appuntamenti di interesse culturale e sociale, in co-organizzazione con il Comune di Trieste e di Gorizia: tra questi la mostra intitolata “Visti e Svisti” che esplora i molteplici aspetti dell’infezione da HIV e delle altre malattie a trasmissione sessuale (MST), con un’attenzione particolare ai ragazzi e giovani adulti, fasce di popolazione sempre più coinvolte ma ancora poco abituate a ricorrere ai servizi sanitari dedicati. L’apertura ufficiale si terrà il 1 dicembre alle ore 12.00 alla Sala Veruda (piazza Piccola, 2) del Comune di Trieste con la presentazione dello stato epidemiologico attuale dell’infezione da HIV da parte alla degli specialisti del Centro per le MST e della Clinica di Malattie Infettive.
Approfondimento
Profilassi anti-HIV: in Italia cresce l’uso, ma l’accesso è diseguale
Le iniziative in Emilia Romagna città per città
In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS e dell’European Testing Week (17-24 novembre 2025), anche la Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene una ricca rete di iniziative locali dedicate alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all’informazione su HIV e infezioni a trasmissione sessuale (IST). Un impegno che si rinnova ogni anno e coinvolge attivamente servizi sanitari, comuni, scuole, associazioni, cooperative sociali e realtà giovanili su tutto il territorio regionale.
Piacenza
Numerose le occasioni di incontro e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e al mondo universitario.
- 20/11 (pomeriggio-sera): banchetto informativo su IST e HIV durante la festa universitaria locale
- 29/11 (sera): “Aperitiv-IST”, evento con test rapidi per HIV e info su accesso ai servizi
- Ultima settimana di novembre: i medici di base sono invitati a implementare il test HIV (esenzione B01)
- 01/12: banchetto in centro città con testing e accompagnamento musicale
Parma
Un programma articolato tra formazione scolastica, attività pubbliche e momenti di confronto clinico.
- 11/11, 20/11, 27/11 (14:30–16:30): formazione peer educator con Spazio Giovani
- 25/11 (14:30): convegno “Infezioni sessualmente trasmissibili: un anno di ambulatorio specialistico”, rivolto a operatori CAU, PS e AO
- 29/11 (9:30–15:00): “Parma Testing Day” in Piazza Garibaldi, con test HIV gratuiti e counselling in camper a cura di Azienda USL, Azienda Ospedaliero-Universitaria e Croce Rossa Italiana
- Info-point e attività con Unità di Strada, Spazio Giovani e il disegnatore Fogliazza con la sua Ri-Trattoria
- Escape room “Escape illness” e stand di prevenzione per i più giovani
Reggio Emilia
Iniziative diffuse sul territorio e integrate da progetti culturali e sociali.
- Dal 20/11 al 13/12: mostra fotografica “(IN)VISIBILI Fer-Menti” al Reparto Infettivi, Piazza Quarnaro 2
- 26/11 (ore 21): trasmissione su Telereggio “Il Medico ed il Cittadino: HIV e MST”
- 27/11 (ore 20:30): serata informativa FCR Santa Croce “Salute sessuale: l’ABC della prevenzione” (posti limitati)
- 28/11 (14:30-17:30): test rapidi HIV – Spazio IV11, Viale IV Novembre 8/a
- 29/11 (10:00-18:00): test rapidi HIV presso Urp, via Farini 2/1, in collaborazione con Arcigay, CRI, Comune
- 29/11 (9:00-12:00): test rapidi presso tutti i SerDP della provincia (Reggio, Guastalla, Correggio, Montecchio, Scandiano, Castelnovo)
- 29/11 (8:00-13:00): test sierologici HIV-LUE-HCV presso Palazzina Malattie Infettive e Centro Salute Famiglia Straniera
- 30/11 (10:00-13:00): test HIV a Correggio, Corso Mazzini 44/a
- Gadget in distribuzione: portachiavi in legno realizzati nelle carceri di Reggio Emilia
- Video social in preparazione con interviste a infettivologi e domande raccolte dagli studenti
Informazioni e aggiornamenti sul sito dell’Azienda USL di Reggio Emilia.
Modena
Gli appuntamenti si concentrano nell’ambito dell’European Testing Week, con iniziative dedicate anche a sex worker e test in piazza.
- 17-21/11: il SerDP di Modena offrirà il test HIV a tutti gli utenti
- 19/11: serata di prevenzione presso sede Arcigay Modena, con test rapidi gratuiti, counselling e presentazione PrEP
- 20/11: l’unità di strada del progetto “Oltre la Strada” accompagnerà alcune utenti sex workers presso l’ambulatorio IST
- 22/11 (10:00-12:00): test HIV gratuiti presso Ambulatorio Malattie Infettive del Policlinico di Modena (Palazzina Malattie Infettive, ingresso 31, 4° piano)
- 29/11: test HIV in piazza
Bologna
Attività di testing gratuito e counselling promosse in collaborazione con BLQ Checkpoint e servizi territoriali.
- 17-24/11: BLQ Checkpoint aperto per test HIV, HCV, sifilide (via San Carlo 42/c)
- 01/12 (13:00-18:30): test rapido presso Area 15 (via dei Castagnoli 10) e info-point in Piazza Verdi
- 02/12 (16:00-18:30): test rapido presso Casa della Comunità Porto Saragozza (via Sant’Isaia 90)
Informazioni e aggiornamenti sul sito dell’Azienda USL di Bologna.
Ferrara
Presidi mobili e incontri pubblici a tema salute sessuale e prevenzione.
- 06/11: uscita notturna dell’Unità di strada con test HIV
- 18/11 (18:00-20:00): talk “Oltre i tabù” presso UDI (via Terranuova 12/b) con test HIV/sifilide
- 19/11 (9:00-12:30): test HIV e IST presso Sezione HIV/AIDS AzOspFe
- 17-21/11: test rapidi HIV/sifilide negli ambulatori Caritas (via Bresavola 19)
- 28/11 (18:00-22:00): presidio Check Point presso Arcigay Ferrara (via Ripagrande 12)
- 01/12 (14:00-18:00): attività di educazione, sensibilizzazione e test rapidi HIV presso UNIFE – Polo degli Adelardi, Aula 3 (via degli Adelardi 33)
- 02/12 (9:30-13:30): test rapidi e attività educative presso UNIFE – Polo Chimico Biomedico (Mammuth), Aula Acquario (via Borsari 46)
- 02/12 (14:00-16:30): test e counselling presso Spazio Giovani AUSL (via Boschetto 29)
Forlì
- 1-5/12 (8:00-13:30): test HIV presso l’ambulatorio di malattie infettive di Forlì (Padiglione Morgagni Ospedale Pierantoni) accesso libero – Servizio attivo tutto l’anno,
- 1/12 (8:00-11.30): Test e Counselling HIV a libero accesso presso il SerDP in via Orto del Fuoco 10 – Servizio attivo tutto l’anno su appuntamento
Cesena
- 1-5/12 (8:00-12:00): test HIV presso l’ambulatorio di malattie infettive di Cesena (Ospedale Bufalini – 6° piano scala C) accesso libero – Servizio attivo tutto l’anno
Rimini
Offerta ampia di test gratuiti, consulenze e materiali informativi in ambito ospedaliero, consultoriale e sul territorio.
- 29/11 (16:30-20:30): evento in Piazza Cavour, Rimini con test HIV e counselling
- 01/12:
- Ambulatorio Malattie Infettive Ospedale Infermi (9:30-17:30)
- Dermatologia Ospedale Infermi (8:00-13:00)
- SerD Rimini (7:30-11:30 e 14:00-16:00)
- SerD Riccione (7:30-11:30)
- Centro Alcol/Fumo Rimini (7:30-11:30)
- Spazio Giovani Rimini (14:30-17:30)
- Spazio Giovani Adulti Riccione (14:00-17:00)
- Nodo Miramare (14:30-17:30)
- 02/12: test e counselling HIV presso SerD Novafeltria (8:00-11:30)
Ravenna
- 1/12 (8:00-12:45) test HIV capillari e/o prelievo venoso + counseling presso Presidio ospedaliero di Ravenna, Ambulatorio MALATTIE INFETTIVE, – Scala Viola Piano rialzato. Servizio attivo tutto l’anno
- 1/12 (8:00-12:45): test HIV capillari e/o prelievo venoso + counseling presso Presidio ospedaliero di Ravenna, Ambulatorio DERMATOLOGIA Ambulatorio MST – Scala Viola Piano rialzato.
- 1/12 (8:30-12:45) test HIV capillari + counseling presso Consultorio di Via Pola 15.
- 1/12 (16:00-20:00): counselling e test salivari presso Centro antidiscriminazione sito in Via Berlinguer 7. Presenti Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna, Dermatologia (dott.ssa Sgubbi dalle 18.00 alle 20.00), Associazione CNAI e SERDP Unità di Strada con un banchetto informativo.
- 1/12 (8:00-12:30) test rapidi o prelievo venoso + counseling presso Ambulatorio di servizio SERDP in via Missiroli 16, possibilità di eseguire . Servizio attivo tutto l’anno
- 30/11 (10:00-13:00) counselling e test salivari c/o Centro antidiscriminazione situato all’interno del Pavaglione in lato largo della Repubblica 16, Lugo. Presenti Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna, SerDP, Unità di strada (presente con infopoint e due educatori), Malattie infettive (dott. G. Fabbri), Associazione CNAI, AVIS Lugo, CRI Bassa Romagna.
- 1/12 (8.00-12:00) prelievi venosi di screening presso Ambulatorio di servizio SERDP sito in Via Bosi 32, Lugo – Servizio attivo tutto l’anno
- 1/12 (8.00-12.30) prelievi venosi di screening presso Ambulatorio di servizio SERDP sito in Via Zaccagnini 22, Faenza – Servizio attivo tutto l’anno
Informazioni e aggiornamenti per gli eventi in Romagna sul sito dell’Azienda USL della Romagna
Le iniziative a Roma
- In occasione della Giornata Mondiale di Lotta all'AIDS, il 1 dicembre a Roma si terrà l'evento "Rethink. Rebuild. Rise." presso il centro congressi dell'INMI Lazzaro Spallanzani. Dalle 11.45 alle 15.30.
- Sempre a Roma martedì 2 dicembre 2025, dalle ore 11:00, presso il Dipartimento di Scienze (Aula 1 - Viale Guglielmo Marconi 446) dell'università Roma Tre si terrà l’evento “Scienza ed esperienza per una società più consapevole”, aperto a tutti gli studenti e alla comunità universitaria.
- La ASL Roma 3 ha deciso di incentivare il test per la ricerca dell’infezione da HIV offrendo test rapidi gratuiti alla popolazione dal 1 al 6 dicembre. Il test gratuito e riservato può essere effettuato nel CTC- Centro Test e Counseling per l’HIV di Ostia Antica, in Viale dei Romagnoli 781. Il lunedì e il giovedì dalle 8 alle 16, il martedì mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13, prevista anche l’apertura straordinaria sabato 6 dicembre dalle ore 8 alle ore 12.
Test gratuiti a Palermo
Anche Palermo in prima linea nella lotta all'AIDS: il 4 dicembre dalle ore 16.00 alle 19.00 i medici di Anlaids Sicilia insieme ad Arcigay Palermo offriranno il servizio di testing gratuito e anonimo per chiunque voglia fare un test sulle IST in Via Maletto 10 (Palermo) presso lo Sportello di Salute sessuale e riproduttiva Non è un veleno. Ci sarà anche la possibilità di ritirare gratuitamente contraccettivi a barriera (preservativi femminili, maschili e dental dam) e richiedere informazioni e consulenza su salute sessuale e riproduttiva e sui presidi territoriali gratuiti.
Approfondimento
Hiv, le cure funzionano ma "servono test su test"
©Webphoto
Giornata mondiale contro l'AIDS, i 15 film da vedere. FOTO
Da Philadelphia a Dallas Buyers Club: sono tante le pellicole che hanno trattato il tema da diversi punti di vista. In occasione della Giornata dedicata a chi lotta contro questa malattia, ecco alcuni capolavori del cinema per sensibilizzare l’opinione pubblica. Anche Sky Cinema Drama, mercoledì 1° dicembre, dedica una programmazione speciale con 4 film