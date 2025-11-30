Giornata per la lotta all'AIDS, gli eventi di prevenzione in Italia

Secondo il Ministero della Salute, nel 2024 sono state notificate 450 nuove diagnosi , pari a un’incidenza di 0,8 casi per 100 mila residenti. In occasione della Giornata Mondiale della lotta all'AIDS che si celebra il 1 dicembre, gli eventi di sensibilizzazione e i test di prevenzione nelle città italiane

Ogni anno, il primo dicembre, si celebra la Giornata mondiale per la lotta all’ Aids , un’occasione per riflettere sui progressi raggiunti e sulle sfide ancora aperte nella lotta a questa malattia infettiva causata dal virus Hiv. Nel 2024 in Italia, ha comunicato il Ministero della Salute, sono state effettuate 2.379 nuove diagnosi di infezione da HIV pari a 4 nuovi casi per 100 mila residenti (con un'incidenza inferiore rispetto all’incidenza media osservata tra i paesi dell’Europa occidentale: 5,9 nuove diagnosi per 100 mila residenti). Sempre nel 2024 sono state notificate 450 nuove diagnosi di AIDS, pari a un’incidenza di 0,8 casi per 100 mila residenti. Tra le nuove diagnosi di AIDS, l’83,6% riguarda persone che hanno scoperto di essere HIV positive nei sei mesi precedenti alla diagnosi.

A Milano due eventi al San Raffaele

In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS si rinnova l’impegno dell'ospedale San Raffaele di Milano a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema cruciale: la prevenzione. Per questo, lunedì 1 dicembre 2025, l’IRCCS Ospedale San Raffaele promuove due iniziative.

Camper EASY-Test

Dalle ore 9:00 alle 16:00 un Camper EASY-Test sosterà nel piazzale dell’Ospedale, dove sarà possibile eseguire gratuitamente e in forma anonima test rapidi per HIV e sifilide, con counseling medico, in collaborazione con Medici in Strada.



Simposio “HIV: Affrontare le Sfide, Costruire il Futuro”

Dalle ore 13:30 alle 18:00, presso l’Aula San Raffaele dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, si terrà l'incontro aperto al pubblico dal titolo “HIV: Affrontare le Sfide, Costruire il Futuro”.



Brescia il Fast-Track city 2025

A Brescia sabato 29 novembre, dalle 15 alle 19 in largo Formentone, viene offerta la possibilità di effettuare il test rapido per l’HIV in maniera gratuita ed anonima, unitamente all'attività di informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e di promozione dei servizi e delle realtà che operano sul territorio a prevenzione delle stesse. Sarà allestito un apposito spazio dedicato con gazebo e ambulanza e stand delle associazioni. Professionisti specialisti volontari saranno a disposizione della popolazione al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema delle malattie sessualmente trasmissibili, in particolar modo sull’AIDS causata dal virus dell’HIV, patologia che ad oggi continua a rappresentare un importante problema di salute pubblica globale.



A Livorno test gratuiti e anonimi

A Livorno le associazioni del Coordinamento LGBTQIA+ “Livorno Rainbow” e del Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo, con il finanziamento della Regione Toscana tramite i fondi della Rete Ready e il patrocinio del Comune di Livorno, organizzano una giornata dedicata alla prevenzione dell’HIV e alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della salute sessuale. L’iniziativa, in programma domenica 30 novembre in piazza Grande, prevede la possibilità di effettuare test HIV gratuiti e anonimi, disponibili per tutta la cittadinanza dalle ore 11 alle ore 18. Le persone presenti forniranno inoltre informazioni aggiornate sui temi della prevenzione, del benessere e della salute sessuale e della lotta allo stigma con stand informativi e attività interattive.