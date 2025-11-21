Febbre emorragica di Marburg, caso sospetto ad Asti. I sintomi

Il paziente è un anziano di 81 anni che si è presentato al pronto soccorso, di ritorno da un viaggio in Etiopia dove ha visitato un'area in cui sono stati segnalati focolai di febbre emorragica. Il virus Marburg è stato trasmesso alle persone dai pipistrelli della frutta. Si diffonde tra gli esseri umani attraverso il contatto diretto con i fluidi corporei di persone e materiali infetti ascolta articolo

Un sospetto caso di febbre emorragica di Marburg è stato ricoverato all'ospedale Cardinal Massaia di Asti, con febbre e sintomi gastrointestinali. Si tratta di un anziano di 81 anni, residente in provincia di Asti, che si è presentato stamattina al pronto soccorso, di ritorno da un viaggio in Etiopia dove ha visitato un'area in cui sono stati segnalati focolai di febbre emorragica. Il paziente, secondo quanto appreso dalla struttura sanitaria, è stato preso in carico nel reparto di Malattie infettive, che lo monitora. I prelievi ematologici sono già stati inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per la verifica.

Attivata allerta locale Il paziente era ed è rimasto stabile dal punto di vista clinico, ma considerato l'itinerario del viaggio e i sintomi presentati, a tutela della sua incolumità e a scopo di prevenzione, la direzione medica di presidio ha immediatamente attivato tutte le misure precauzionali e di isolamento, evitando quindi qualsiasi contatto con altri pazienti. E' stata attivata inoltre la catena di allerta locale con il Sisp (Servizio di igiene e di sanità pubbica), regionale con il Dirmei (Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale per le malattie ed emergenze infettive) e nazionale con lo Spallanzani. Nel caso di conferma della diagnosi il paziente verrà trasferito in una struttura con le misure di sicurezza idonee.