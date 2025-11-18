Allarme obesità in Italia, un minorenne su 4 è in sovrappeso. I dati

In Italia il 26,7% dei bambini e dei ragazzi tra i 3 e i 17 anni, dunque più di uno su quattro, è in sovrappeso, una condizione che riguarda più di un adolescente su tre in sette delle dieci regioni del Mezzogiorno che sono ben sopra la media nazionale, con la Campania che è al 36,5% seguita da Calabria (35,8%), Basilicata (35%) e Sicilia (33,8%). Al contrario, le percentuali più basse si osservano nelle Province autonome di Trento e Bolzano (15,1% e 17,4%), in Friuli-Venezia Giulia (18,4%) e in Lombardia (19,5%).

Per approfondire: Obesità, in arrivo la pillola per perdere peso al posto delle iniezioni. Cosa sapere