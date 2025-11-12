Alzheimer, ecco perché non si riconoscono più i volti. Lo studio

"Abbiamo bisogno di nuovi approcci che non si limitino a ritardare i sintomi - ha aggiunto ancora Sontheimer - ma agiscano sui meccanismi strutturali del cervello". I risultati, sostengono gli autori, indicano che intervenire precocemente sulla stabilità delle reti neuronali potrebbe rallentare il declino cognitivo e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Prima di passare alla sperimentazione clinica, tuttavia, sarà necessario valutare sicurezza ed efficacia dei farmaci inibitori. "Abbiamo dimostrato che proteggendo le reti neuronali si può ritardare la perdita di memoria - ha concluso Sontheimer. "É un approccio non convenzionale ma promettente, e rappresenta una nuova frontiera per la prevenzione dell'Alzheimer".