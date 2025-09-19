Michele Bravi al fianco di Airalzh Onlus nella lotta all'Alzheimer

"Lo ricordo io per te" è il nuovo progetto poliedrico di Bravi che racconta il grande amore dell'artista verso i suoi nonni: un brano, un cortometraggio e un libro che uscirà il 30 settembre. Tre strumenti complementari per sensibilizzare su un unico tema, sostenere la ricerca sulla malattia dell'Alzheimer. Per tutto il mese di settembre Bravi sarà il nuovo volto per lo spot istituzionale di Airalzh Onlus ascolta articolo

Attraverso un progetto poliedrico intitolato "Lo ricordo io per te" e composto da una canzone, un cortometraggio e un libro, Michele Bravi ha pensato ad una dedica d’amore appassionata e umana alle persone più importanti della sua vita: i nonni Graziella Giacchi e Luigi Bravi. Ripercorrendo passo dopo passo le impronte della loro memoria, Michele Bravi racconta il momento in cui la nonna si è ammalata, l’Alzheimer ha fatto irruzione nella loro vita e i ricordi poetici ed affettivi che i nonni hanno vissuto. Grazie alla sua grande empatia e al suo impegno, al cantante è stato chiesto di diventare il volto dello spot istituzionale di Airalzh Onlus che andrà in onda per tutto il mese di settembre.

"Lo ricordo io per te" di Bravi, dalla scrittura alle immagini Il progetto artistico, dal titolo "Lo ricordo io per te", è costituito da una canzone, un cortometraggio - usciti nei mesi scorsi - ed un libro, che uscirà nelle librerie di tutt'Italia per Feltrinelli martedì 30 settembre. "Questo progetto vuole rappresentare un luogo dove i miei nonni possono ancora avere addosso il profumo di campagna e sussurrarsi un ultimo bacio, passeggiando sulla traccia dei loro anni insieme" ha affermato Michele Bravi. La canzone ha fatto da sfondo anche al cortometraggio - diretto da Michele Bravi stesso - ambientato a Città di Castello, luogo natio suo e dei suoi nonni, con due protagonisti d'eccezione: Lino Banfi e Lucia Zotti. Per ogni copia venduta del libro, che mantiene il titolo "Lo ricordo io per te", sarà devoluto 1 Euro a sostegno della ricerca scientifica promossa dall'Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus. Si tratta di un libro illustrato per persone di tutte le età che racconta tre storie, delicate e luminose, che, attraverso lo sguardo poetico di Michele Bravi, spiegano le contraddizioni del tempo, la fragilità della memoria e la meraviglia di un nipote che raccoglie ricordi smarriti come briciole di pane sul sentiero che riporta a casa. Un nonno e una nonna che giocano a nascondino anche quando la nebbia li separa, due tazzine innamorate che ascoltano le storie della pioggia, un bambino che guarda la Luna e scopre tutte le cose smarrite del mondo. Le illustrazioni sono state realizzate da Mauro Balletti, pittore, fotografo e regista milanese che vanta, nella sua lunga carriera, anche un sodalizio artistico con Mina. Sono sue, infatti, le collaborazioni con la celebre cantante per le copertine di "Ridi Pagliaccio" e "Rane Supreme".