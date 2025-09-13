Ecco cosa può succedere al corpo quando si esagera con le proteine

Introduzione
Le proteine rappresentano una parte importante all’interno di una dieta sana. Insieme a carboidrati e grassi, sono uno dei principali macronutrienti che compongono proprio la nostra dieta e sono anche l'unico macronutriente che fornisce al nostro corpo amminoacidi. A fare il punto sul tema è la Cnn che ha raccolto il parere di alcuni esperti del settore, tra cui la dottoressa Michelle Cardel, professoressa associata presso l'Università della Florida
Quello che devi sapere
Molteplici processi corporei
- Quando il nostro corpo digerisce le proteine presenti negli alimenti, sottolinea la docente, queste vengono scomposte in amminoacidi, che contribuiscono ad innescare molteplici processi corporei, come ad esempio la costruzione e il mantenimento della massa muscolare, la produzione di ormoni, il rafforzamento del sistema immunitario e anche il mantenimento di capelli, pelle e unghie sani. Tuttavia, alcuni nutrizionisti avvertono che, soprattutto a causa di trend che diventano virali sui social media, molte persone potrebbero consumare troppe proteine. "Quando si assumono più proteine del necessario, il corpo non riesce a immagazzinarle. Le elimina semplicemente con le urine o le trasforma in energia o grasso", ha puntualizzato Cardel
Bilanciare l’assunzione di proteine con le fibre
- Per la maggior parte delle persone sane, questa non è automaticamente una situazione dannosa, ma "una volta che si assumono abbastanza proteine, si soddisfano i propri bisogni. Più proteine non equivalgono a maggiori benefici, mentre bilanciare l'assunzione di proteine con quella di fibre sarà molto importante quando si pensa alla longevità e all'ottimizzazione della salute e del benessere durante tutto l'arco della vita", ha proseguito la docente
Cosa succede se si esagera
- Cosa può succedere, in alcuni casi, se si esagera con le proteine e non le si bilancia con le fibre? Si può aumentare di peso o anche incorrere in problemi digestivi. "Uno dei sintomi più comuni è la stitichezza", ha sottolineato il dottor David Liska, direttore del Dipartimento di Chirurgia Colorettale presso la Cleveland Clinic. "La stitichezza può portare poi ad una serie di altri disturbi", ha aggiunto l’esperto, specificando che è per questo che è importante seguire una dieta ricca di fibre. "In genere, raccomandiamo circa 25-35 grammi di fibre al giorno per la salute generale dell'intestino, a cui si dovrebbe aggiungere un'abbondante assunzione di acqua"
L’equilibrio corretto tra proteine e fibre
- La dose giornaliera raccomandata per uomini e donne è di circa 0,80 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo. Stabilita congiuntamente, tra gli altri, anche dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti e dal Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani americani, tale dose rappresenta la quantità minima assunta da una persona relativamente sedentaria per soddisfare i propri bisogni primari. "Quindi, per una persona che pesa 70 kg, puntare a circa 68 grammi di proteine è più che sufficiente", ha spiegato Cardel. Ma va sempre considerato che il fabbisogno proteico può variare a seconda dell'età o degli obiettivi di perdita di peso
Le fibre alimentari
- Negli Stati Uniti, continua la Cnn nella sua analisi, si stima che oltre il 90% delle donne e il 97% degli uomini non raggiungano le assunzioni raccomandate di fibre alimentari, almeno stando a quanto consigliano gli esperti. Esistono due tipi di fibre alimentari: solubili e insolubili. Le prime assorbono acqua formando una sostanza gelatinosa durante la digestione e si trovano nella crusca d'avena, nell'orzo, nella frutta secca, nei semi, nei fagioli e in alcuni tipi di frutta e verdura. Le fibre insolubili, invece, non si sciolgono in acqua e aiutano ad avere evacuazioni più frequenti e abbondanti. Si trovano in alimenti come la crusca di frumento, le verdure e i cereali integrali
Uno studio legato al consumo di fibre
- Alcune ricerche in merito, tra l’altro, suggeriscono che assumere il giusto equilibrio di proteine e fibre può aiutare a mantenere un peso sano o persino a raggiungere gli obiettivi di perdita di peso. Uno studio pubblicato lo scorso anno sulla rivista “Obesity Science and Practice” e che ha monitorato alcune persone che cercavano di perdere peso, ha segnalato che coloro che perdono peso con maggiore successo sono coloro che aumentano il consumo sia di proteine che di fibre, riducendo allo stesso tempo l'apporto calorico. "La densità di proteine e di fibre era inversamente associata alla perdita di peso", hanno scritto i ricercatori dell'Università dell'Illinois che hanno condotto la ricerca
La regola del 30/30/30
- Per garantire un adeguato equilibrio di proteine e fibre nella sua dieta quotidiana, Cardel ha consigliato una regola particolare, ovvero quella del 30/30/30. "Almeno 30 grammi di proteine a pasto, almeno 30 grammi di fibre al giorno e almeno 30 minuti di attività fisica al giorno: questo può aiutare a salvaguardare la propria salute”. Come contribuire all’assunzione di quantità salutari di proteine e fibre alla propria dieta? Consumando un uovo che contiene 6 grammi di proteine, mezza tazza di ricotta che ne contiene 14 e uno yogurt greco che può contenerne fino a 18 grammi. Quindi, una colazione che includa tutti questi elementi fornirebbe circa 38 grammi di proteine con il primo pasto giornaliero. Per quanto riguarda le fibre, mezza tazza di cereali con crusca non zuccherati ne contiene circa 14 grammi e una tazza di lamponi ne contiene circa 8. E per spuntini ricchi sia di proteine sia di fibre, una scelta ideale sono i fagioli. Mezza tazza di edamame contiene circa 8 grammi di proteine e circa 4 grammi di fibre, ad esempio
La dieta mediterranea
- L’ideale per raggiungere un sano equilibrio tra proteine e fibre, conclude poi Liska, resta sempre la dieta mediterranea, una di quelle più equilibrate in assoluto perché “ricca di proteine, ma anche di frutta, verdura e olio d'oliva". In sostanza, ha riferito l’esperto, "seguendo una dieta mediterranea con un equilibrio di proteine, verdure e grassi, si è scoperto che questa è solitamente associata a una buona salute intestinale, a una buona salute cardiovascolare e pure ad un minor rischio di cancro del colon-retto"
