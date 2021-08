Proteine del siero del latte, cosa sono e a cosa servono

Le proteine del siero del latte, un aiuto concreto per chi fa sport o solo una sostanza nutriente senza benefici specifici? Il parere degli esperti su questo integratore alimentare Condividi:

Come si può capire facilmente dal nome, le proteine del latte sono tutte quelle proteine presenti naturalmente nel latte. In questo particolare caso, bisogna sapere che esistono numerosi integratori che le contengono, e che possono essere assunti per avere effetti positivi sul fisico e sul sistema immunitario. Le proteine del siero del latte sono tutta la parte liquida che si separa dal caglio durante la preparazione del formaggio. Secondo alcuni esperti migliorano l’alimentazione, rinforzano il sistema immunitario e migliorano le performance sportive. Ovviamente prima di assumere un prodotto del genere, per quanto naturale, è opportuno consultare uno specialista e, in caso di allergie o intolleranze, non rischiare assolutamente.

Cosa sono le proteine del siero del latte

Le proteine del siero del latte contengono dosi abbondanti di: beta-lattoglobuline, alfa-lattoalbumine, siero albumine e immunoglobuline. Il siero del latte, in particolare, è la principale fonte in natura di lattoferrina che è uno stimolante per il sistema immunitario. Molto digeribili, vengono chiamate "proteine veloci" e sono tra le migliori alternative da assumere nel recupero post-allenamento, quando c'è bisogno di fare scorta di proteine accumulando quelle perse durante l'esercizio. Sul mercato ci sono moltissimi tipi di proteine del siero del latte e la differenza sta tutta nella percentuale proteica. Generalmente ad utilizzarle sono gli atleti che possono in questa maniera sostenere o aumentare la propria massa muscolare o accelerare il recupero dopo un allenamento intensivo. Chi non fa sport a livelli estremi può utilizzarle invece per aumentare il suo apporto proteico giornaliero in caso di specifiche carenze. Ovviamente è fortemente consigliato il parere di uno specialista prima di iniziare l'assunzione di queste sostanze che, per quanto naturali, possono avere effetti collaterali indesiderati.