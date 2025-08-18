Molinette, paziente "viaggia" con l'AI mentre lo operano alla prostata

L'IA può supportare un paziente mentre viene operato? Sì, se un visore 3D lo "accompagna" fra le stelle della Via Lattea o su una spiaggia dei Caraibi mentre, in anestesia locale, il laser compie il suo lavoro. All'ospedale delle Molinette di Torino hanno iniziato a utilizzare "con successo" i primi interventi di terapia focale sul carcinoma prostatico. La procedura abbina la realtà virtuale alla tecnologia Echolaser con tecnica Tpla (Transperineal laser ablation), la quale "rappresenta un importante avanzamento - spiegano alla Città della Salute - nel trattamento mini-invasivo del tumore alla prostata: consente di intervenire in modo estremamente mirato su alcuni tipi di lesioni tumorali localizzate". A supporto dell'anestesia locale è stato sperimentato l'impiego di un visore di realtà aumentata: per ridurre lo stress il paziente viene immerso in un mondo virtuale di suo gradimento (che può essere la Via Lattea, la foresta amazzonica, una spiaggia dei Caraibi) con tanto di rilassante accompagnamento musicale. "Non un semplice gadget per distrarsi - puntualizzano alla Città della Salute - ma un vero e proprio strumento di supporto psicologico e di gestione del dolore, che apre nuove prospettive per le procedure mediche invasive. I trattamenti sono stati eseguiti in Urologia universitaria da Marco Oderda e da Alessandro Marquis, tra i primi ad implementare questa tecnica per la cura del carcinoma prostatico.