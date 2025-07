Salute, l'inquinamento aumenta il rischio di demenza. Lo studio

Un nuovo studio effettuato dall'Università di Cambridge e pubblicato sulla rivista The Lancet Planetary Health ha rivelato che respirare regolarmente aria inquinata potrebbe avere effetti sulla salute del cervello. I ricercatori hanno preso in esame i dati di 51 relazioni riguardanti quasi 30 milioni di persone, che vivono soprattutto in Paesi ad alto reddito

L'esposizione prolungata all'inquinamento atmosferico aumenterebbe il rischio di demenza. A dirlo è un un nuovo studio effettuato dall'Università di Cambridge e pubblicato sulla rivista The Lancet Planetary Health , secondo cui respirare regolarmente aria inquinata e smog potrebbe avere effetti sulla salute del cervello. I ricercatori hanno preso in esame i dati di 51 relazioni riguardanti quasi 30 milioni di persone, che vivono soprattutto in Paesi ad alto reddito. Si tratta della più grande ricerca mai condotta sul legame tra inquinamento dell'aria e attività cerebrale.

Lo studio

Secondo la ricerca, a impattare sulla salute del cervello sono soprattutto il particolato fine, che proviene da fonti di emissione come automobili, centrali elettriche, e il biossido di azoto, rilasciato dalla combustione di scarichi e dalla legna. Stando alle ricerca, quindi, lo smog potrebbe provocare infiammazione e stress ossidativo, che possono danneggiare le cellule e il Dna nel cervello, due condizioni collegate all'insorgenza e alla progressione della demenza. "L'inquinamento atmosferico non è solo un problema ambientale: è una minaccia grave e crescente per la salute del nostro cervello", ha dichiarato in un comunicato Isolde Radford, senior policy manager di Alzheimer's Research UK, citata da Euronews.

La demenza

La demenza è la condizione in cui “la memoria, il ragionamento, il comportamento e le abilità sociali sono compromesse a tal punto da interferire, inche ne è affetto, nel normale svolgersi della vita di tutti i giorni”, specifica l'Istituto Superiore di Sanità. La demenza non rappresenta una singola patologia, ma “una condizione clinica caratterizzata da un insieme di segni e sintomi che si presentano in corso di diverse malattie come la demenza di Alzheimer, che è la più frequente e conosciuta”, specifica ancora l'Iss.