Tumori, batteri modificati geneticamente per trasformarsi in vaccini

La strategia, messa in pratica dai ricercatori della Columbia University di New York, è stata testata sui topi. Al momento questo studio appare promettente nel fermare neoplasie e recidive

Un team di ricercatori della Columbia University di New York ha sviluppato batteri geneticamente modificati capaci di trasformarsi in vaccini personalizzati contro il cancro. Secondo i risultati pubblicati sulla rivista Nature , questa innovativa strategia rappresenta una promettente forma di immunoterapia. Gli scienziati hanno ingegnerizzato batteri probiotici che istruiscono il sistema immunitario a eliminare le cellule tumorali, aprendo la strada a una nuova generazione di vaccini anticancro. Questi vaccini microbici sfruttano le proprietà naturali dei batteri, come la capacità di colpire i tumori, e possono essere personalizzati per combattere sia il tumore primario che le metastasi di ogni paziente, oltre a prevenire eventuali recidive future.

Lo studio

Gli studi condotti finora hanno dimostrato che il vaccino batterico ha rafforzato il sistema immunitario, riuscendo a sopprimere la crescita dei tumori primari e metastatici e, in molti casi, a eliminarli completamente, senza danneggiare i tessuti sani. Secondo un report, questo vaccino ha mostrato una maggiore efficacia rispetto ai vaccini terapeutici a base di peptidi, impiegati in precedenti studi clinici sul cancro. "Il grande vantaggio del nostro approccio", spiega Andrew Redenti del Vagelos College of Physicians and Surgeons della Columbia University, co-autore dello studio, "è la sua capacità unica di riorganizzare e attivare in modo coordinato tutti i rami del sistema immunitario, inducendo una risposta antitumorale potente. Crediamo che questo sia il motivo per cui il vaccino funziona così bene nei modelli avanzati di tumori solidi, che sono stati particolarmente difficili da trattare con altre forme di immunoterapia".