Prevenzione tumore al seno: Montecitorio si è illuminata di rosa

Ieri sera Montecitorio si è tinta di rosa in occasione della votazione in Aula delle mozioni sulla prevenzione e la cura del tumore al seno. La Camera dei deputati patrocina la campagna "La Prevenzione è il nostro capolavoro", nel Mese internazionale della prevenzione dei tumori al seno, ottobre 2024. Il Ministero della Cultura e Komen Italia hanno unito le forze per la tutela della salute femminile, promuovendo iniziative di informazione e sensibilizzazione per tenere alta l'attenzione sul tema.