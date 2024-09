Virus Nipah, cosa sta succedendo in India e cosa sapere sulla malattia

L’Oms, proprio in assenza di un vaccino disponibile o di un trattamento autorizzato per l'infezione da NiV, riferisce che “l'unico modo per ridurre o prevenire l'infezione, è aumentare la consapevolezza dei fattori di rischio e educare le persone alle misure che si possono adottare per ridurre l'esposizione a NiV”. In particolare, “la gestione dei casi dovrebbe concentrarsi sulla fornitura di misure di assistenza di supporto ai pazienti” mentre "la terapia intensiva di supporto è raccomandata per il trattamento di complicanze respiratorie e neurologiche gravi”