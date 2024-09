La solitudine spia di 30 malattie, dalla depressione al diabete

La solitudine è un possibile campanello d'allarme per circa 30 malattie, anche molto diverse tra loro, ma non ne è la causa diretta. A indicarlo è un nuovo studio guidato dall'Università di Medicina di Guangzhou, in Cina, che ha preso in esame le cartelle cliniche di oltre 470mila persone. I risultati, pubblicati sulle pagine della rivista specializzata Nature Human Behaviour , hanno rilevato una forte correlazione tra la solitudine e il rischio di sviluppare diverse patologie, dalla depressione ai disturbi cardiovascolari, dalla schizofrenia al diabete. Tuttavia, non è stato trovato un legame di causa-effetto tra la solitudine e molte di queste patologie, sfatando alcune ipotesi precedenti.

Lo studio nel dettaglio



La solitudine è una sensazione soggettiva di isolamento sociale, che diversi studi in precedenza hanno collegato a vari problemi di salute. Tuttavia, nella maggior parte dei casi non è stato dimostrato un rapporto di causa-effetto tra solitudine e malattie. Per questo motivo, il team di ricerca guidato da Yannis Yan Liang ha deciso di approfondire il tema, esaminando un ampio campione di dati raccolti nella banca dati britannica Biobank. Per farlo sono state combinate e confrontate le informazioni genetiche, le abitudini di vita e i dati sanitari dei partecipanti, monitorati per una media di oltre 12 anni. In particolare, gli studiosi hanno analizzato l'associazione tra la solitudine e 56 malattie.

I risultati

Per 30 di queste, tra cui disturbo da stress post-traumatico, depressione, ansia, schizofrenia e broncopneumopatia cronica ostruttiva (una malattia che compromette la respirazione), è emersa una forte correlazione tra solitudine e aumento del rischio. Approfondendo ulteriormente il legame, Liang e colleghi hanno esaminato i dati genetici relativi a 26 di queste 30 patologie, scoprendo che per almeno 20 disturbi, tra cui malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e malattie epatiche croniche, non esiste una relazione di causa-effetto. I risultati suggeriscono che, sebbene la solitudine non sia una causa diretta di molte malattie, essa rappresenta comunque un importante segnale di rischio per lo stato di salute generale.



