Tumori, forme aggressive in aumento tra le giovani donne. Lo studio

Negli ultimi anni, le diagnosi di tumori aggressivi, come il cancro al pancreas, allo stomaco, al colon-retto e il mieloma, "sono aumentate in modo significativo" tra le donne sotto i 35 anni di età. A evidenziarlo è uno studio promosso e coordinato dall'Istituto nazionale tumori Regina Elena (Ire) di Roma e dall'Istituto di biochimica e biologia cellulare del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibbc-Cnr), pubblicato sulla rivista Bmc Medicine del gruppo Springer Nature. Secondo i ricercatori, questo trend potrebbe essere legato a cambiamenti negli stili di vita, con una precoce esposizione a fattori di rischio tipici della popolazione adulta.

Lo studio nel dettaglio

L’indagine, a cui hanno collaborato anche l'Istituto per le applicazioni del calcolo “Mauro Picone” del Cnr e l'Unità di Biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica dell'Università di Padova, ha preso in esame oltre 10 milioni di casi registrati nel database Seer del National Cancer Institute Usa tra il 2000 e il 2020.

Lo studio ha rivelato una crescita particolarmente rapida dell'incidenza di cancro al pancreas nelle donne di età compresa tra i 18 e i 34 anni, con tassi di crescita quasi doppi rispetto agli uomini della stessa fascia d’età. In particolare, tra le donne di età compresa tra i 18 e i 26 anni, si è registrato un tasso medio annuo di crescita del 9,37%, rispetto al 4,43% degli uomini.

I risultati



L’aumento dell’incidenza tra le giovani donne è stato osservato anche per altri tumori aggressivi, come quello gastrico, il mieloma e le neoplasie del colon-retto. "I risultati della nostra ricerca dimostrano che soprattutto negli ultimi 10 anni si è osservato un incremento generale dell'incidenza, tra i giovani, di alcuni tumori che presentano tassi di letalità elevati. Inoltre, i nostri studi rivelano una disparità di genere nei giovani sotto i 35 anni, con le donne che mostrano tassi di incidenza maggiori degli uomini per alcuni di questi tumori particolarmente aggressivi”, ha riferito Luca Cardone, ricercatore Ire e Cnr-Ibbc, responsabile e coordinatore dello studio. “Studi mirati sono attualmente in corso per indagare i trend di esposizione nei giovani adulti a fattori di rischio comuni per le neoplasie in aumento, come obesità, diabete, consumo di alcol e di sigarette".