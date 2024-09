Cancro, cos’è il tumore ovarico al terzo stadio: sintomi e cura

Si tratta di una patologia che può avere origine nei tessuti che formano le ovaie dovuta alla proliferazione incontrollata delle cellule che ne rivestono le pareti. Secondo i dati riportati nel rapporto “I numeri del cancro in Italia 2023”, il cancro ovarico colpisce circa 6mila donne ogni anno ed è tra le tipologie più diffuse tra di loro. Elevato è anche il tasso di mortalità, dovuto spesso a diagnosi effettuate quando la malattia è già in fase avanzata

L'annuncio della top model Bianca Balti, che ai primi di settembre 2024 si è sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore ovarico al terzo stadio, ha riacceso i riflettori su questa patologia, tra le più diffuse nel genere femminile. Secondo i dati del rapporto "“I numeri del cancro in Italia 2023”, realizzato da Associazione italiana registri tumori e Associazione italiana di oncologia medica, nel 2022 sono circa 6mila le donne colpite in Italia dal cancro alle ovaie, pari al 3% delle diagnosi totali di tumore. A livello globale, i dati del Global Cancer Obeservatori collocano questa tipologia all'ottavo posto tra i tumori che colpiscono le donne.