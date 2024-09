Simmenthal ritirata, allerta ministero Salute: quale lotto e perché

Il nuovo richiamo, emanato lo scorso 29 agosto, è stato diffuso sul sito ufficiale del dicastero. Si raccomanda di non consumare il prodotto e di riconsegnarlo nei punti vendita

Un richiamo per il prodotto in scatola 'Piatto pronto di carni bovine in gelatina vegetale' prodotto con il marchio Simmenthal. Il lotto di produzione - si legge sul sito del ministero della Salute - è G156, prodotto da Bolton Food Spa nello stabilimento di Aprilia (Latina). Il motivo del richiamo è "eventuale presenza di scatole con difetto di chiusura".