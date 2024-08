Alcuni farmaci a bersaglio molecolare sono già utilizzati nella terapia di alcuni sottotipi di cancro al pancreas, come gli inibitori tirosin-chinasici. In presenza di mutazioni nei geni Brca1 e Brca2, l’inibitore di Parp olaparib potrebbe essere di aiuto come terapia di mantenimento per alcuni pazienti, ma al momento in Italia il farmaco non è ancora prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale. Sono in corso anche sperimentazioni con farmaci immunoterapici, capaci di potenziare l’azione del sistema immunitario contro il tumore