Social, scrollare i video online aumenta la noia: lo studio

Lo studio

"Se gli individui vogliono vivere un'esperienza più piacevole quando guardano i video, possono cercare di concentrarsi sul contenuto e ridurre al minimo il passaggio da un video all'altro - ha detto Tam - proprio come quando si paga per un'esperienza più coinvolgente al cinema, il piacere deriva dall'immergersi nei video online piuttosto che nello scorrerlo". In un esperimento con due segmenti, tutti i partecipanti hanno guardato un video di YouTube della durata di 10 minuti senza la possibilità di andare avanti velocemente. In un altro segmento, hanno potuto scorrere liberamente sette video della durata complessiva di cinque minuti nell'arco di 10 minuti. I partecipanti hanno riferito di sentirsi meno annoiati quando guardavano l'unico video e hanno trovato l'esperienza più soddisfacente, coinvolgente e significativa rispetto a quando passavano da un video all'altro. Risultati simili sono stati riscontrati in un altro esperimento in cui ai partecipanti veniva somministrato un video di 10 minuti in un segmento, ma potevano avanzare o riavvolgere velocemente un video di 50 minuti per 10 minuti in un altro segmento. "La commutazione digitale può far sembrare il contenuto dei video online privo di significato, perché le persone non hanno il tempo di impegnarsi o di capire il contenuto", ha spiegato Tam. Guardare brevi video su YouTube, TikTok, Facebook o altre piattaforme di Media online è un passatempo comune, dato che le persone passano più tempo sui loro smartphone. Molti fanno di tutto per evitare le sensazioni di inquietudine o di vuoto, spesso sono innescate dalla noia. Ricerche precedenti hanno rilevato che, per sfuggire alla noia, le persone possono fare del male agli altri per piacere, fare acquisti impulsivi, autoinfliggersi scosse elettriche, sostenere orientamenti politici estremi o impegnarsi in comportamenti lavorativi controproducenti. Lo studio non ha esaminato se i tempi di attenzione ridotti abbiano contribuito ad aumentare la noia o il passaggio da un video all'altro. Poiché i partecipanti a diversi esperimenti erano studenti universitari canadesi, i risultati possono variare in base all’età o all'esperienza con i social e potrebbero non essere rappresentativi della popolazione statunitense. Anche se molte persone sono pronte a prendere lo smartphone mentre aspettano in fila o in ascensore, ricerche precedenti hanno rilevato che l'uso del dispositivo aumenta la noia e compromette il divertimento nelle situazioni sociali. "Fare 'swipe-up' da un video all'altro può essere una fonte correlata di noia, con possibili conseguenze negative sulla salute mentale - ha sottolineato ancora Tam - la noia cronica è collegata a sintomi depressivi, ansia, aggressività sadica e assunzione di rischi".