Introduzione

Non è infrequente quando si viaggia soffrire di disturbi intestinali o gastrici. Le cause sono molteplici, a cominciare dalle infezioni virali o da quelle batteriche: queste ultime possono essere ad esempio determinate da acqua e alimenti non sottoposti ad affidabili controlli sanitari. Ma è anche l’improvvisa variazione dell’alimentazione a provocare problemi, soprattutto se si consumano cibi a cui il corpo non è abituato.

Aigo, l’Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri, ha diffuso alcuni consigli utili: rispettare l'orario abituale del pasto per mantenere stabili i valori glicemici, evitare il carico di carboidrati, limitare l’uso degli alcolici e non saltare il pasto in previsione di un successivo pasto abbondante.