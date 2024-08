Introduzione

Come riporta il ministero della Salute, in diverse città italiane scatta il “bollino rosso” per effetto delle ondate di calore che, per gli esperti, dureranno fino a Ferragosto.

La persistenza di temperature elevate, spesso associate ad alti tassi di umidità, può impattare negativamente sulle persone vulnerabili, a partire dagli anziani che vivono da soli. Ecco alcune buone pratiche da adottare per proteggersi dal clima rovente