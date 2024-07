Creme solari, pediatri: “Rischi per bambini”. L’Iss prende le distanze

La posizione dell’Acp



Al centro della discussione vi è un nuovo position paper firmato da un team di pediatri e dermatologi, che ha preso in considerazione le ultime ricerche scientifiche disponibili in fatto di filtri solari. Nel documento, pubblicato sull’European Journal of Pediatric Dermatology, i pediatri sostengono che esporsi al “sole fa bene, ma le scottature vanno assolutamente evitate, specialmente in giovane età”. Per evitare le scottature però, “l’unica strada non può e non deve essere il filtro solare, che può presentare rischi sottovalutati per la salute. Una revisione degli studi scientifici fino ad oggi condotti non ha dimostrato che l'uso di filtri Uv sia associata a un minor rischio di cancro alla pelle", si legge nel documento. In particolare, “alla luce di quanto evidenzia una robusta e recente letteratura scientifica accreditata” i pediatri segnalano “la possibilità di danni alla salute per l’utilizzo di filtri solari chimici ma anche fisici se con formulazioni 'nano'”. “Ci sono evidenze scientifiche che i filtri chimici attraversano la pelle e passano in circolo e che molte di queste molecole hanno azione di interferenza endocrina. Quest’ultima costituisce un rischio importante soprattutto per esposizione durante la vita fetale, nella prima infanzia e in adolescenza, tanto che la Fda, la Food and Drug Administration, non ha concesso la definizione di 'efficacia e di sicurezza' ai filtri chimici e l’American Academy of Pediatrics suggerisce di evitarli", riporta il documento dell'Acp.



Le reazioni sui social



Questa nuova posizione ha provocato numerose reazioni su piattaforme come X (ex Twitter), dove si sono sviluppate discussioni tra esperti e genitori preoccupati sui dubbi sollevati da Acp sui rischi derivanti dall’utilizzo di filtri solari. Beatrice Mautino, autrice del libro “La scienza dei cosmetici” e divulgatrice su X sui temi di salute, ha scritto un post intervenendo sul documento dell'Acp: "In questi giorni sta girando sui social e nelle sale d'aspetto un position paper di un'associazione culturale di pediatri che dice che le creme solari fanno male. Genitori in confusione e la Fnomceo credo manco sappia”.