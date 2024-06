Introduzione

Con l’aumento delle temperature il ministero guidato da Orazio Schillaci ha emanato una circolare dedicata alle ondate di calore e ai modi per fronteggiarle al meglio: tra questi c’è l’attivazione del "codice calore", cioè di percorsi assistenziali preferenziali dedicati ai soggetti vulnerabili nei pronto soccorso, e l’attivazione degli ambulatori territoriali sette giorni su sette.

Le ondate di calore possono essere letali anche sul luogo di lavoro, come raccontano i dati del progetto di ricerca AdaptHeat, coordinato dalla Fundación 1º de Mayo con la collaborazione della Fondazione Di Vittorio e finanziato dall'Ue: il rischio di infortuni aumenta del 17,4% e circa il 15% delle persone che lavorano normalmente in condizioni di stress termico sperimentano lesioni renali acute o malattie renali. La ricerca, inoltre, suggerisce di sviluppare una direttiva europea per la tutela e propone di interrompere o non iniziare il lavoro quando l'esposizione al calore è superiore al limite, oltre a predisporre piani di compensazione finanziaria per datori di lavoro e dipendenti in caso di calore "invalidante".