Malattia carnivora in Giappone: 77 morti in 3 mesi per rara infezione

In Giappone crescono i casi e i decessi correlati a un tipo raro ma grave di infezione batterica: la sindrome da shock tossico streptococcico (Stss), un’infezione pericolosa e altamente mortale, spesso soprannominata la "malattia carnivora", per la sua capacità di causare cancrena e necrosi dei tessuti infetti e dei tessuti connettivi che ricoprono i muscoli. Da inizio anno a marzo, secondo gli ultimi dati disponibili, riportati dalla Cnn , sono morte circa 77 a causa dell’infezione.

977 casi in 6 mesi: i numeri



Fino al 2 giugno il ministero della Sanità giapponese ha segnalato la diagnosi di 977 casi annuali di sindrome da choc tossico streptococcico. Numero che supera il precedente record in negativo registrato lo scorso anno, con 941 infezioni, il dato più alto da quando sono iniziate le statistiche nel 1999. Sempre nel 2023, l’Istituto nazionale giapponese per le malattie infettive ha registrato 97 decessi dovuti a Stss, il secondo numero più alto di decessi correlati all’infezione registrati negli ultimi 6 anni, in Giappone.