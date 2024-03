Giappone, allarme per crescita infezioni da streptococco: i sintomi

In Giappone l'allarme sta crescendo per la sindrome da choc tossico streptococcico (STSS), un'insidiosa e potenzialmente letale infezione batterica che si sta diffondendo a ritmo preoccupante. Le autorità sanitarie giapponesi sono ancora alle prese con l'identificazione della sua causa. L'anno scorso, la STSS, la forma più grave della malattia da streptococco di gruppo A, ha colpito 941 pazienti con un tasso di mortalità del 30%. Conosciuta anche come "malattia carnivora" per la sua capacità di causare cancrena e necrosi dei tessuti infetti e dei tessuti connettivi che ricoprono i muscoli, la STSS quest'anno rappresenta un'ulteriore minaccia a causa della presenza di ceppi batterici altamente virulenti e infettivi.

Numeri in crescita

L'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive (NIID) ha ricevuto 605 segnalazioni sin dall'inizio del 2024, di cui 88 provengono da Tokyo. Nei primi due mesi di quest'anno sono stati già registrati 378 casi, con infezioni segnalate in tutte le 47 prefetture del Giappone, tranne due. La Corea del Nord ha deciso di annullare senza fornire spiegazioni la partita di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro il Giappone, prevista per domani a Pyongyang, aggiungendo ulteriore tensione ad un'allerta che ha indotto i Paesi asiatici a prendere misure precauzionali per prevenire la diffusione dell'infezione. La FIFA ha confermato che il caso sarà sottoposto all'esame del Comitato disciplinare, e in caso di assegnazione della vittoria a tavolino con un punteggio di 3-0, il Giappone si qualificherà direttamente per i Mondiali.

Le forme più acute

Un ulteriore motivo di preoccupazione è l'età delle vittime, poiché, nonostante gli anziani siano considerati più vulnerabili, il ceppo di streptococco di gruppo A presente in Giappone sta causando un numero maggiore di decessi tra i pazienti di età inferiore ai 50 anni. Secondo i dati dell'NIID, tra luglio e dicembre del 2023, su 65 pazienti di età inferiore ai 50 anni a cui è stata diagnosticata la STSS, un terzo è deceduto, pari a 21 casi, come riporta il quotidiano giapponese Asahi Shimbun.