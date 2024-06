Febbre Oropouche, registrato in Veneto il primo caso in Europa

Quali sono i sintomi e i rischi per la salute

I sintomi della febbre Oropouche sono gli stessi che caratterizzano altri tipi di febbri virali tropicali: "Si manifestano di solito dopo 3-8 giorni dalla puntura dell'insetto vettore - spiega Concetta Castilletti, responsabile dell'Unità di Virologia e Patogeni emergenti dell'Irccs - e sono in gran parte sovrapponibili a quelli di altre febbri virali tropicali come Dengue, Zika o Chikungunya: febbre alta (oltre i 39 °C) accompagnata da mal di testa, dolore retrorbitale, malessere generale, mialgia, artralgia, nausea, vomito e fotofobia". Raramente, spiega ancora l'esperta, sono stati registrati anche casi di interessamento del sistema nervoso centrale, come meningite ed encefalite. La sintomatologia della febbre Oropouche si caratterizza anche per un altro dato: nel 60% circa dei casi dopo la prima fase acuta i sintomi si ripresentano, in forma meno grave: di solito da due a dieci giorni, ma anche dopo un mese dalla prima comparsa.